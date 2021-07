Augsburger Friedensfest

vor 37 Min.

Was hinter dem Wandgemälde in der Gögginger Straße steckt

Das Wandgemälde in der Gögginger Straße ist schon von weitem zu sehen.

Plus Der Augsburger Illustrator Daniel Döbner gestaltet das große Wandgemälde zum Friedensfest. Auch ein Orang-Utan hat etwas damit zu tun.

Daniel Döbner nennt sich einen Perfektionisten. „Manchmal grüble ich wochenlang über einer Idee“. Manchmal geht es aber auch ganz schnell, wie bei dem Werk, das der Augsburger Illustrator derzeit in Arbeit hat: das Mural, das große Wandgemälde, für das diesjährige Friedensfest an einem Gebäude der Wohnbaugruppe (WBG) in der Gögginger Straße 48.

