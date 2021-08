Nik Bärtschs Ronin: Treffen sich vier Schweizer und machen „Zen-Funk“

Plus Die Band setzt den Schlussstein des diesjährigen Augsburger Jazzsommers im Botanischen Garten. Das groovige Stilgemisch kommt beim Publikum bestens an.

Wer Nik Bärtsch kennt und schätzt, der weiß, dass „Ronin“, der Name seines Kreativkollektivs, im Japanischen für einen einsamen Samurai steht. Feuilletonisten freuen sich regelmäßig über solche mythischen Metaphern, mit denen die vier Herren aus Zürich seit den frühen 2000er Jahren die Fantasie beflügeln. Viel interessanter sind aber die weitergehenden Definitionen. Wörtlich übersetzt bedeutet Ronin nämlich „Wellenmann“, eine umherwandelnde Person, entweder geflohen oder vertrieben. Irgendwie passt das zur Musik, die Bärtsch, der Pianist und Mastermind, Jeremias Keller, der neue Bassist, Saxofonist und Bassklarinettist Sha (im realen Leben Stefan Haslebacher) und Schlagzeuger Kaspar Rast am letzten Abend des Augsburger Jazzsommers im diesmal sommerlich angenehmen Botanischen Garten kredenzen.