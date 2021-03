12.03.2021

Augsburger Luitpold-Denkmal: Heimgeholt vom Schrottplatz

Plus Der bayerische Prinzregent würde 200 Jahre alt werden. Ein Brunnen erinnert in Augsburg an ihn. Allerdings wäre die Bronzeskulptur beinahe für immer verschwunden.

Von Rüdiger Heinze

Noch ist ein Teil der Museen geschlossen, dennoch gibt es in der Stadt Augsburg reichlich Kunstwerke zu betrachten – unter freiem Himmel. In einer Serie stellen wir Ihnen Kunstwerke im öffentlichen Raum vor, die sich auf einem Spaziergang erkunden lassen.

Es gibt quasi keinen geeigneteren Tag als heute, den Prinzregentenbrunnen auf dem Prinzregentenplatz zwischen Hauptbahnhof und Theater einer näheren Betrachtung zu unterziehen. – Warum?

Heute vor 200 Jahren wurde in Würzburg Luitpold Karl Joseph Wilhelm von Bayern geboren – eben der Prinzregent Luitpold, zu dessen 80. Geburtstag im Jahr 1901 das Brunnen-Denkmal geplant war. Aber Bauverzögerungen (sowie Baukostensteigerungen) gab es auch schon damals. So wurde der Brunnen erst 1903 feierlich seiner Bestimmung übergeben.

Der bayerische Prinzregent ist nach bestem kunsthistorischen Vorbild ausgestattet

Obenauf, mitten im dreizehn Meter breiten Muschelkalk-Bassin steht natürlich der einstige bayerische Prinzregent persönlich, nach bestem kunsthistorischem Vorbild ausgestattet mit Stand- und Spielbein. Er steckt, gewissermaßen verkleidet, in einem Renaissance-Wams und hat unter der kleinen Halskrause einen langen Umhang über die Schultern geworfen. Anachronistisch dazu prangt auf seiner Brust ein zeitgenössischer Orden, wohl eine Ausgabe des Militär-Max-Joseph-Ordens. Luitpold hatte ja mit seiner steilen Militärlaufbahn bis hin zum Generalfeldmarschall eine erkleckliche Anzahl von Ehrenabzeichen zur Auswahl.

Die übernatürlich große Bronzefigur von 2,60 Meter Höhe schuf als sein Hauptwerk der Münchner Bildhauer Franz Bernauer (1861– 1916), der um 1900 als Professor an der Bildhauerschule in München unterrichtete. Auch ein „Germanenbrunnen“ am Alten Botanischen Garten in München stammte aus seiner Hand sowie zwei Prinzregentenbüsten für das Augsburger Rathaus: eben Luitpold, aber auch der nachfolgende Ludwig III.

Ein wenig apart erhebt sich der Prinzregent über seine Vorgänger, die – in Stein gehauen – das aufwendige Postament zieren: vorne zu Luitpolds Füßen sein Vater Ludwig I., an den Seiten Bruder Maximilian II. sowie Max Joseph I. und hinten, hin zum heutigen öffentlichen Parkplatz, Ludwig II.

Dass das Luitpold-Denkmal überhaupt noch existiert, ist einem Zufall zu verdanken

Dieser hat damit seinen Platz gleichsam „am Katzentisch“ eingenommen, vielleicht auch, weil Luitpold ihn nur in den drei letzten Lebenstagen offiziell ersetzte – und in der Folge den seelisch erheblich angegriffenen und entmündigten Otto von Bayern, Bruder von Ludwig II.

Das Luitpold-Denkmal. Bild: Ulrich Wagner

Ambivalent bleibt beim einst volkstümlichen Luitpold: Seine Förderung von Waffentechniken einerseits – wovon übrigens auch der Industrie-Standort Augsburg profitierte –, der Wissenschaft und Bildenden Künste in München andererseits.

Dass sein Denkmal auf der Brunnenanlage überhaupt noch existiert, ist auch dem Zufall zu verdanken. Die Bronze wurde während des Zweiten Weltkriegs heruntergeholt – und verschwand. Wohin, dies stellte sich Jahre später heraus: Auf einem Schrottplatz in Hamburg wurde sie wiederentdeckt und im Jahr 1950 an ihrem alten Platz neu aufgestellt.

Ob am Brunnen heute ein paar Blumen niedergelegt werden? Wohl eher nicht. Obwohl es ja noch Anhänger der Monarchie gibt.

