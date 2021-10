Augsburger Mozartfest

28.10.2021

"Freistil" überzeugt auch im großen Format

Plus Sarah Christian und Maximilian Hornung führen die von ihnen kuratierte Reihe in gewohnter Qualität fort. Diesmal in Oktettgröße gewachsen und mit Werken von Mendelssohn und Enescu.

Von Daniela Tiggemann

Man darf träumen beim Augsburger Mozartfest. Jedenfalls Sarah Christian und Maximilian Hornung durften sich für ihr zweites „Wunschkonzert“ beim diesjährigen Mozartfest einen großen Wunsch erfüllen und zusammen mit befreundeten Musikern etwas wagen. Unter dem etablierten Titel „Freistil 4+4“ hatten die Geigerin Sarah Christian und Cellist Maximilian Hornung diesmal neben Johannes Strake (Violine) und Nils Mönkemeyer (Viola) auch das Armida Quartett eingeladen. In dieser viel zu selten zu erlebenden Formation gab es zwei Oktette zu hören: Mendelssohns zauberhaftes Es-Dur-Oktett op. 20 und das gewaltig ausschweifende C-Dur-Oktett von George Enescu.

