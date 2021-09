Augsburger Philharmoniker

Sinfoniekonzert der Philharmoniker: Jetzt ertönt die Steinmeyer-Orgel

Im ersten Sinfoniekonzert der Augsburger Philharmoniker in dieser Saison kommt die frisch restaurierte Orgel im Kongress am Park zum Einsatz.

Plus Jahrelang wurde sie restauriert, jetzt kann die Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park wieder zum Einsatz kommen. Im ersten Sinfoniekonzert der Saison spielt ein besonderer Solist.

Von Stefan Dosch

In doppeltem Sinn ist das Sinfoniekonzert am Wochenanfang im Kongress am Park ein Neubeginn. Nicht nur, dass die Augsburger Philharmoniker am Montag und am Dienstag (27./28.9.) ihre Konzertsaison 2021/22 eröffnen. Zugleich wird die Einweihung der sanierten Steinmeyer-Orgel im großen Saal unternommen: Erstmals erklingt das lange Jahre brachliegende und nun instandgesetzte Instrumente wieder in einem Konzert. Die Philharmoniker nutzen diese Gelegenheit auch gleich dazu, ihre diesjährige Solisten-Residenz an einen Organisten zu vergeben, der in der neuen Spielzeit dann auch noch weitere Male zu hören sein wird: Christian Schmid.

