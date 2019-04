23.04.2019

Augsburgs Rap-Star legt nach

Natürlich wurde Errdeka beim Tour-Heimspiel in der Kantine gefeiert – aber es gab auch neue Gründe dafür

Von Wolfgang Schütz

Das erste Album beim Branchen-Riesen Sony veröffentlicht, nun damit auf Tour durch die Metropolen der Republik … – kein Wunder, dass der Rapper, der es so weit gebracht hat wie keiner aus Augsburg, am Ostersonntag in einer vollen Neuen Kantine vielleicht noch ein bisschen heftiger gefeiert wurde als bei seinen Heimspielen ohnehin.

Aber Raphael Endraß alias Errdeka hat ja auch inhaltlich zwei überzeugende, neue Argumente für eine Party in seinem Namen. Auf jenem vierten Album namens „Liebe“ nämlich ist seine Heimat frei nach ihrem Postleitzahlbeginn „861 …“ immer wieder selbst Thema, sodass seine sich lautstark zu erkennen gebenden „Augsburger Jungs“ und „Augsburger Girls“ im Publikum hier auch das Gefühl hüpfend und mitrappend feiern: Der da oben ist einer von uns! Und auch wenn die Songs des Albums live zwar ein bisschen an Fahrt gewinnen, aber ansonsten doch ziemlich deutlich hinter denen seines Durchbruchalbums „Rapunderdog“ zurückbleiben – Errdeka hat sich zusätzlich ja kürzlich selbst ein Geschenk gemacht, das hier seine Wirkung entfaltet.

28 ist er vor einem Monat geworden, „28“ heißt auch die kurz danach erschienene EP mit vier neuen Songs. Und wenn er daraus „Wischi Waschi“ vor allem aber „Silicon“ anstimmt, beweist nicht nur die bereits volle Textsicherheit seiner Fans, dass ihm hier Durchschlagenderes gelungen ist. Wenn „Liebe“ also auch nicht so richtig gelandet ist in den Charts – die Geschichte von Augsburgs Rap-Star geht weiter.

Die irrste Geschichte des Abends aber gehörte Grafi, angereist aus Berlin, um die gut 200 Leute zuvor anzuheizen. Bloß war er eine halbe Stunde, bevor er mit seinem interessanten, auch mal düster wütenden Emo-Rap-Core auf die Bühne treten sollte, noch in der Notaufnahme: beim Skaten offenbar ziemlich heftig auf den Kopf gefallen. Und wurde dann, trotzdem in der Kantine alles gebend, auch noch von einem Sound ohne Druck im Stich gelassen. Armer, tapferer Grafi …

