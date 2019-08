19:26 Uhr

Aus dem Wald bei Emersacker zum Deutschen Theater

Schauspieler Aurel Bereuter betreibt mit seiner Familie die „Kulturfarm“. Im „Watzmann 2.0“ spielt er den Vater, dabei hatte er einen ganz anderen Berufswunsch.

Von Michaela Krämer

Aurel Bereuter aus Emersacker ist seit 22 Jahren Schauspieler. Er hat Engagements unter anderem am Theater Münster und Bregenz, am Staatstheater Nürnberg, am Theater Ingolstadt. Er hatte Gastverträge in Schottland und wirkte in deutschen Filmen und TV-Serien wie „Rosenheim Cops“ oder auch in Kinofilmen, wie zuletzt dem Dokudrama „Die Unsichtbaren“, mit. Bereits 1997 stand er gemeinsam mit Klaus Maria Brandauer im Salzbergwerk Aussee auf der Bühne. Aktuell ist er mit dem „Watzmann 2.0“, einer spritzigen Neuinszenierung im Deutschen Theater in München zu sehen.

Die nicht ganz ernst gemeinte Handlung beschreibt das Schicksal eines Bergbauern, seines Sohnes, seiner Knechte und Mägde. Auf den Menschen lastet eine „unheimliche, nicht greifbare Furcht“ vor dem Berg. Der Berg lockt sie, ihn zu besteigen. Es ist so, als „ob er sie manchmal rufen würde. Doch wer den Verlockungen erliegt, läuft Gefahr, sein Leben zu verlieren, denn „der Berg, der kennt koa Einsehn nit“. Und so kommt es, dass der Sohn „auffi“ geht und dabei abstürzt.

Die Frauenquote spielt eine Rolle

Aurel Bereuter spielt den Vater. Eine Wunschfigur? Aurel Bereuter schüttelt den Kopf. „Man wird nicht gefragt. Aber ich bin mit der Rolle ganz zufrieden. Es ist eine Figur, die führt.“ In der Neuinszenierung wurde auf die Tagespolitik eingegangen, die Frauenquote spielt eine Rolle, auch „Me too“ und das Klima sind wichtige Themen. Aurel Bereuters Botschaft lautet: „Wir wollen die Natur mit Technik bezwingen und spalten uns dadurch von ihr ab.“

Eigentlich wollte der 46-Jährige gar kein Schauspieler werden, sagt der in Vorarlberg geborene Künstler, der die Steiermark liebt und mit ihr den Wein, die Kürbisse, die Menschen. Bevor er zur Bühne kam, war er sieben Jahre lang Landwirt. „Dann wollte ich Tierarzt werden. Aber auch nicht so ganz konkret.“ Ist für ihn die Schauspielerei ein Traumberuf? „Nein, für mich ist es nicht mal ein Beruf. Es ist eine Sicht auf die Welt und auf die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Wir sind alle Schaupieler. Als Vater, als Ehemann, als Liebhaber oder als Erzähler. Aber ich kann sagen, ich profitiere schon von den schauspielerischen Fähigkeiten.“ Er taucht gern in andere Welten und Leben ein und hat sich so viel besser kennengelernt. Er hat auch gelernt, seine Schattenseiten zu akzeptieren.

„Der Körper lügt nie“

Aus einer kurzen Existenzangst konnte er sich befreien. Er nennt die Zeit „identitätsstiftendes Drama“ und aus dem Drama hatte er seine Daseinsberechtigung gezogen. Seinen Erfolg als Schauspieler möchte er erst mit 60 oder 70 Jahren beurteilen. Geprägt hat ihn als Schauspieler der Pantomime Symy Molcho aus Israel. „Der Körper lügt nie“, sagt er.

Molcho hat das Kommunikationsmittel „Körpersprache“ in mehreren Büchern beschrieben. Auch von Klaus Maria Brandauer durfte er lernen. Und Leidenschaft erfahren. Der Großmeister spielt selbst dann weiter, wenn ihm eine Bühnenwand auf den Fuß fällt, hieß es einmal. Ob sich Bereuter auch schon mal während einer Vorstellung verletzt hatte? Da muss der sympathische Schauspieler nicht lange überlegen. „Einmal hat mir ein Kollege im Stück ,Don Carlos`von Friedrich Schiller die Augennetzhaut mit dem Fingernagel abgezogen. Ich konnte zum Glück bis zum Ende weitermachen.“

Danach ist der Künstler nach Schottland, wo er sich eine Auszeit genommen hat. Die sechs Meter hohen Wellen des Atlantiks haben ihn fasziniert. Dort hat er meditiert und wieder Kraft gefunden, erzählt er.

Ein energieautarkes Leben durch Selbstversorgung

Neben der Schauspielerei hat Bereuter eine weitere große Leidenschaften: Die „Kulturfarm“, die er gemeinsam mit seiner Frau Annette-Ena Taubmann und seinem Sohn in Emersacker betreibt. Ihr Wunsch war, ein energieautarkes Leben zu führen – mit Energie durch Selbstversorgung, mitten im Wald mit zehn Pferden, wo Kultur und Permakultur noch stattfinden.

Hier geben beide Wochenendseminare in Sachen Bodenarbeit und Reiten. Ihr Motto: „Einfach sein.“ Und er coacht Leute, die eine maßgeschneiderte Lösung auf dem Weg zu ihrem Ziel brauchen, die speziell auf ihre Umstände ausgerichtet ist.

Termin „Watzmann 2.0“ am Deutschen Theater in München ist bis einschließlich 4. August zu sehen.

