Ausstellung

vor 49 Min.

Ausflug in die Augsburger Theatergeschichte

Ein Entwurf für das Kostüm von Don Pasquale. Die Oper wurde 1992 am Theater Augsburg inszeniert.

Plus Der Bühnenbildner Wolfgang Buchner arbeitete vier Jahrzehnte am Augsburger Theater. Das Schaezlerpalais zeigt einen Querschnitt seiner Arbeit.

Von Richard Mayr

Theater gehört zu den Gesamtkunstwerken. Nicht einer, sondern viele sind beteiligt, damit es etwas zu sehen gibt. Als Publikum bekommt man am Ende die Inszenierungen zu sehen, in denen alles schon ineinandergreift. Einen guten Einblick, wie viel Kreativität allein in den einzelnen Bereichen zu finden ist, gibt die Ausstellung „Vissi d’Arte“ im Café und Liebertzimmer des Schaezlerpalais, die einen kleinen Ausschnitt auf das Schaffen des Bühnenbildners und langjährigen Augsburger Theater-Werkstättenleiters Wolfgang Buchner gewährt.

