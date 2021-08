Ausstellung

18:05 Uhr

Bei Stephan Balkenhol hat Jedermann seinen Auftritt im Glaspalast

Plus Der renommierten Bildhauer ist gerade in Augsburg mit Skulpturen der letzten Monate und Jahre zu sehen. Der Rundgang durch die Galerie Noah lohnt.

Von Hans Krebs

Egal, ob ein Zweispitz, eine Krone, ein Zylinder, ein Gallier-Helm auf dem Kopf oder ohne Kopfbedeckung, Gesicht und Gesichtsausdruck des Mannes mittleren Alters mit kurzem Haar bleiben gleich. Der sich da frontal dem Betrachter präsentiert, ist auch als König, Gallier, Napoleon immer derselbe, ist Jedermann. Und ist wohl das Alter Ego des Bildhauers Stephan Balkenhol, der von sich sagt: Er sei auf der „Suche nach den wesenhaften Grundzügen des Menschseins“. Kleider machen Leute, heißt es. Und die liegen wesentlich hinter allen Verkleidungen, sind archetypisch. Offenbar wird das Urbild gesucht, in dem jeder sich wiedererkennen, in das jeder sich projizieren kann. Der Jedermann trägt am liebsten weißes Hemd und dunkle Hose. Und so begrüßt er auch den Besucher der Galerie Noah im Glaspalast. Diese Museumsschau als Gemeinschaftsprojekt mit dem Museum Walter hatte 2019 ihren Vorgänger in Anselm Kiefer. Ihm folgt nun ein ebenfalls dem Dinglichen und seinem Hintersinn verpflichteter Künstler mit Arbeiten der letzten Jahre und Monate.

