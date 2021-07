Ausstellung

18:01 Uhr

Christofer Kochs zeigt Welt und Mensch im Umbruch

Christofer Kochs, umgeben von eigenen Werken in der Galerie Cyprian Brenner am Elias-Holl-Platz.

Plus Christofer Kochs, der anerkannte Maler und Bildhauer aus Augsburg, stellt aktuelle Arbeiten vor. In ihnen variiert er ein bekanntes Sujet auf hintergründige Weise.

Von Rüdiger Heinze

Vordergründig nichts Außergewöhnliches in seiner Motivik zeigt Christofer Kochs zurzeit in der Galerie Cyprian Brenner am Elias- Holl-Platz: Figuren vor Landschaften, wie sie die Renaissance in hochherrschaftlichen Porträts hervorbrachte, wie sie als Motiv die deutsche Romantik beschäftigte (Caspar David Friedrich) und noch später – gefährlich dräuend – Richard Oelze und Anselm Kiefer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

