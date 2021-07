Ausstellung

vor 17 Min.

Die Künstlerin hat einen Kollegen mitgebracht

Plus Der Kunstverein startet nach dem Lockdown mit einem neuen Projekt. Im Holbeinhaus sind Esther Zahel und Peter Langenhahn zu mit zwei großen Arbeiten sehen.

Von Hans Krebs

Es gibt nur zwei Ausstellungsstücke im Erdgeschoss des Holbeinhauses. Doch umso mehr bleiben sie in Erinnerung. Das eine ist ein Raumkörper von Peter Langenhahn (geb. 1984 in Neuruppin), das andere ein Bildraum von Esther Zahel (geb. 1990 in Hanau). Beide wohnen und arbeiten als Lebenspartner in Augsburg. Beide sind Ausgebildete der Münchner Kunstakademie (Prof. Gregor Hildebrandt), wobei Langenhahn auch studierter Kommunikationsdesigner ist und Zahel auch Bachelor in Mathematik. Möglich, dass die Karos ihrer Matheblätter in den Schachbrett-Bodenbelag ihres Bilderhauses eingegangen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen