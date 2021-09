Ausstellung

06:00 Uhr

Georg Kleber beginnt neue Etappe seiner künstlerischen Lebensreise

Der Künstler Georg Kleber präsentiert „Neues!“ im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen.

Plus Georg Kleber sondiert und erschließt sich unbekanntes Terrain im Kunstraum am Pfarrhof in Leitershofen. Seine künstlerische Reise geht reicher noch weiter.

Von Rüdiger Heinze

Es sind gute Adressen, an denen der Künstler Georg Kleber in den vergangenen 25 Jahren im Raum Augsburg gezeigt wurde. Die Ecke-Galerie zählt unter anderen dazu, die einstige Galerie Oberländer, die Toskanische Säulenhalle im Zeughaus, das Höhmannhaus der Kunstsammlungen – und immer, immer wieder an wechselnden Schauplätzen die Große Schwäbische Kunstausstellung, zu der ja so manche Arbeit eingereicht – aber dann ausjuriert wird. Einige Galeristen, etliche Kuratoren, so viele Juroren, die den 1956 in Markt Rettenbach (Unterallgäu) geborenen Georg Kleber über die Jahre voller Überzeugung ausgestellt und gefördert haben: Ein Bewertungsirrtum bleibt da im Grunde ausgeschlossen.

