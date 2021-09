Ausstellung

vor 32 Min.

Kathrin Kneffel und ihre Schüler: Gruppenbild mit Meisterin

Die Arbeiten ihrer Schüler präsentiert die international gefeierte Künstlerin Karin Kneffel in der Galerie Noah.

Plus Die Künstlerin Karin Kneffel präsentiert in der Galerie Noah in Augsburg Arbeiten ihrer Schüler – eine schelmisch-subversive Zusammenstellung.

Von Manfred Engelhardt

Viele Bilder, viele Formate und Techniken, viele Sichtweisen, ein mutiges Abenteuer: Mit einem eigenwilligen Konzept hat eine gefeierte Lehrerin und Künstlerin eine regelrechte Heerschar ihrer bisherigen Klassen animiert, die Augsburger Galerie Noah gewissermaßen zu fluten. Karin Kneffel (64), Professorin seit 2008 an der Münchner Akademie, vorher mit Lehrstuhl in Bremen, holte 40 ihrer früheren, teils schon selbst etablierten Meisterschüler zusammen, um sich einem Maler-Monument zu stellen, es zu umstellen.

