Kunst zur Erinnerung, Kunst zur Mahnung: "Missing Stories" im Glaspalast Augsburg

Plus Das H2 zeigt Werke, die sich mit den Leiden der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs auf dem Balkan auseinandersetzen. Vergessene Geschichte kommt damit ans Licht.

Der Pflug der Verdrängung zog nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs seine Bahnen durch die noch junge Bundesrepublik. Persilscheine wuschen Täter und Mitläufer rein, ehemalige Parteikader besetzten honorige Positionen in Lehrstühlen und auf Richterbänken, der Mitverfasser der Nürnberger Rassengesetze, Hans Globke, wurde zum engsten Vertrauten von Bundeskanzler Konrad Adenauer.