Litauische Malerin spielt mit Klassikern der Kunst

Plus Die litauische Malerin Patricija Jurkšaityte präsentiert erstmals in Deutschland ihre Kunst. Sie bedient sich der Maltechnik Alter Meister.

Zum Sehen von Dingen, die eigentlich gar nicht da sind, verfügt der Mensch über ein wunderbares Instrument: die Fantasie. Doch die will genährt werden wie eine Pflanze, die immer wieder aufs Neue erblühen soll. Die Werke der litauischen Malerin Patricija Jurkšaityte, die unter dem Titel „Shelters // Bleiben“ für zwei Monate in der Neuen Galerie im Höhmannhaus ausgestellt sind, wirken wie eine Kanne voll frischem Wasser auf die von der Pandemie ausgedörrten Fantasie.