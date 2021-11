Ausstellung

Universitätsbibliothek Augsburg: Wenn Bücher zu wahren Schätzen werden

Plus Für jeden Buchliebhaber ist die Universitätsbibliothek in Augsburg eine gute Adresse. Jetzt gibt sie beeindruckende Einblicke in ihre Sondersammlungen.

Von Hans Krebs

Für jeden Liebhaber von Buchkultur ist Augsburg eine gute Adresse – momentan sogar eine führende. Es laufen zwei Ausstellungen, die ihresgleichen suchen. Zum einen in der Staats- und Stadtbibliothek, wo im unteren Cimeliensaal, wie berichtet, erstmals ihre Werke der frühen Druckkunst in einer einzigen Schau präsentiert werden, allen voran 43 weltweit nur in Augsburg überlieferte Inkunabeln ((bis 23.12., Mo.–Fr., 11–16 Uhr). Zum anderen in der Universitätsbibliothek, wo sich deren acht Sondersammlungen vorstellen, voran als größte und wertvollste die Oettingen-Wallersteinsche Fürstenbibliothek, deren Erwerb durch den Freistaat Bayern 1980 erfolgte.

