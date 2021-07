Ausstellung

06:00 Uhr

Wo sich Power, Kraft und Lebensfreude treffen

Skulpturen, die in der neuen Gruppenausstellung im Moritzpunkt zu sehen sind.

Plus Im Moritzpunkt zeigen Menschen mit Behinderung „Unsere Spuren“. Es wird deutlich, dass Einschränkungen den künstlerischen Ausdruck nicht schmälern.

Von Alois Knoller

Sie fallen sofort ins Auge – zwei großformatige Gemälde, das eine in Rot-Orange, das andere in Blau-Weiß, beide mit ausgeprägt dynamischem Malgestus. Ihre Künstler sitzen im Rollstuhl und haben sie im Fahren gemalt. Die Leinwand lag auf dem Boden, die Pinsel waren am Fahrzeug befestigt, einem Assistenten diktierten sie, welche Farbe aufgetragen werden soll. „Unsere Spuren“ nennen die Künstler selbstbewusst ihre Ausstellung, die bis 17. September im Moritzpunkt hängt.

