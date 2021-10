Wolfgang Schenk konstruiert Kunst im Holbeinhaus

Plus Die Augsburger Kunstsammlungen präsentieren Wolfgang Schenk mit Installationen und verschiedenen Werkgruppen.

„So, wie es ist, bleibt es nicht.“ Diese sieben Wörter, Teil eines Brecht-Zitats, sind Titel der siebenteiligen Montage einer rostigen Dachrinne. Und „so...“, einfach nur „so“ mit drei Auslassungspunkten, heißt die Ausstellung, die Wolfgang Schenk von den Augsburger Kunstsammlungen im Holbeinhaus ausgerichtet wird. Einfacher als „so...“ kann es sich Schenk nicht machen. Er ist ein Künstler weitreichender Gedanken, Anspielungen und Verwandlungen, denen er mit gestalterischer Präzision eine Form gibt. Wie ist seine Kunst zu benennen? Metaphorisch, metabolisch, meditativ, konzeptuell, intellektuell, symbolistisch, dadaistisch? Ja, alles ganz oder teilweise richtig, aber ironisch, bisweilen humoristisch ist diese Kunst ebenfalls.