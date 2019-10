18:00 Uhr

Ballettpremiere: Jeder will den Klassiker einmal tanzen

Plus Der Augsburger Ballettchef Ricardo Fernando sagt, dass Adolphe Adams „Giselle“ für Tänzer ein Muss sei. In seiner Choreografie holt er das Stück in die Gegenwart

Zuerst befürchtete Ballettchef Ricardo Fernando schon das Schlimmste, als er in einer der letzten Proben für „Giselle“ etwas ausprobieren wollte und die Haare der Tänzer mit Kreide einfärben ließ. Bei jeder Bewegung verteilte sich der Staub auf dem Boden, das würde die Bühne in eine einzige Rutschfläche verwandeln. Aber siehe da: „Es war ein toller Fehler“, weiß Fernando jetzt. Denn der Kreidestaub ist nicht rutschig, aber der Effekt, der damit erzielt werde, sei „grandios“, wie es der Ballettchef ausdrückt. Genau das Richtige für die gruselig-unwirkliche Stimmung des zweiten Aktes von „Giselle“, der in der Geisterwelt der Willis spielt.

Dieser zweite Akt mit seiner besonderen Atmosphäre, die auch die Soli und Pas de Deux prägt, ist es, der Adolphe Adams romantisches Ballett zu einem Klassiker, zu einem der meistgespielten Ballette im Repertoire macht. „Jeder Tänzer will einmal „Giselle“ getanzt haben“, weiß Ricardo Fernando. Freilich müsse man das Ballett, das 1841 uraufgeführt wurde, in die Gegenwart holen. Vor zehn Jahren kreierte er deshalb für das Ballett Hagen eine neue „Giselle“-Choreografie, die er als erste Ballettpremiere der neuen Spielzeit im Martinipark in Augsburg zeigt. Einiges wird für die Augsburger Fassung verändert Für den Ballettchef sind die sozialen Gegensätze, die in der Handlung vor allem im ersten Akt zum Ausdruck kommen, ein Anknüpfungspunkt an das Hier und Heute: Das Bauernmädchen Giselle und der Herzog Albrecht, das einfache Volk und die adelige Gesellschaft – sie treffen im Wirtshaus Hilarions aufeinander und tragen einen Konflikt aus, an dessen Ende Giselle stirbt. Sie gelangt in das Reich der Willis, jener Bräute, die vor der Hochzeit gestorben sind. Wer ihnen begegnet, muss mit ihnen tanzen bis er tot umfällt. So liegt ein Reiz dieses Balletts auch darin, dass das Tanzen selbst zum Thema wird. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Vor allem in der Figurenzeichnung hat Ricardo Fernando für seine Fassung einiges verändert. So ist Giselle für ihn nicht das 15-jährige Mädchen, das naiv der Schwärmerei für den Herzog verfällt, sondern eine Frau, die sich zu behaupten weiß. Die Rolle des Hilarion, ursprünglich lediglich als spielende aber nicht tanzende Charakter-Figur angelegt, bekommt bei Fernando mehr Gewicht und eigene Choreografien. „Es macht den Konflikt zwischen Hilarion und Albrecht stärker, wenn er mehr Präsenz hat“, erklärt Ricardo Fernando. Neun neue Tänzer sind nun dabei Auch habe er die Musik umgestellt und gekürzt, um eine größere Dynamik zu erreichen und daran auch die Choreografie angepasst. So habe er etwa Giselles berühmtes Solo im ersten Akt zu einem Pas de Deux gemacht, erzählt Fernando. „Das passt in meiner Choreografie besser“, findet er. Besser passt seiner Ansicht nach im Übrigen auch, dass es keinen Spitzentanz gibt. Überhaupt sei „Giselle“ kein Virtuosenstück wie etwa „Don Quichotte“ oder „Coppélia“, es wirke eher mit seinen Formationen. „Deshalb geht das nur mit der richtigen Besetzung“, stellt Fernando klar. Da war es eine zusätzliche Herausforderung, dass ein Großteil der Compagnie dem Staatstheater zum Ende der letzten Spielzeit den Rücken kehrte. Neun neue Tänzerinnen und Tänzer sind nun mit dabei, denn zum Beginn der Spielzeit wurde die Compagnie-Größe auf 18 Tänzerinnen und Tänzer aufgestockt. Derzeit behilft sich Fernando noch mit einem Gast und zwei Praktikanten, ehe das Ensemble wieder komplett ist. Für die Titelrolle konnte der Ballettchef auf eine bekannte Tänzerin zurückgreifen: Ana Isabel Casquilho kennt er noch aus seiner Zeit in Hagen. Sie ist ihm nun ans Staatstheater gefolgt. Dass er mit „Giselle“ nun nach „Schwanensee“ in der ersten Spielzeit einen zweiten Ballett-Klassiker präsentieren kann, ist Ricardo Fernando wichtig. „Für die Stadt und für die Compagnie ist das passend“, findet er. „Und die Spitzenschuhe wird keiner vermissen“, ist sich der Augsburger Ballettchef sicher. Mehr zur nächsten Premiere Premiere von Adolphe Adams Ballett-Klassiker „Giselle“ am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Martinipark Dauer 2 Stunden 10 Minuten Choreografie/Inszenierung Ricardo Fernando Musik Ivan Demidov, 1. Kapellmeister, dirigiert die Augsburger Philharmoniker Bühne/Kostüme Dorin Gal Video Rasmus Freese Dramaturgie Sophie Walz Tänzer Ana Isabel Martins Casquilho (Giselle), Gustavo Barros (Albrecht), Nikolaos Doede (Hilarion), Sewon Ahn (Bathilde, Albrechts Verlobte), Emily Yetta Wohl (Berthe, Giselles Mutter), Gabriela Zorzete Finardi (Myrtha)

