vor 7 Min.

Bayerisches Spektakel

Gersthofen meisterte „Brandner Kaspar“

Von Diana Zapf-Deniz

Gersthofen feiert 50-jähriges Jubiläum – und gönnte sich ein bayerisches Spektakel: An drei Tagen mit rund einhundert Ehrenamtlichen „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ auf dem Rathausplatz!

Rainer Lechner gab den Kaspar Brandner, der mit dem Boandlkramer um sein Leben ringt. Und jener wurde von Christian Zirngibl gespielt, faszinierend in Mimik, Maske, Fistelstimme und Tonfall – mit ihm lachte man Tränen. Durch das Drehbuch, angepasst und umgeschrieben von Spielleiter Manfred Lamprecht, wurden die Gespräche zwischen den beiden Hauptcharakteren zu wahrlich philosophischen Dialogen, denen es dennoch an Humor nicht im Ansatz fehlte.

Drei kurzweilige Stunden vergingen wie im Fluge bis zum pünktlichen Ende dieses genialen Gemeinschaftswerks um Mitternacht. Die viele Vorbereitung und der enorme Fleiß der Amateurschauspieler haben sich mehr als gelohnt.

Sie trugen das Stück in oberbayerischem Dialekt vor, hatten bei größter Hitze Trachtenjanker und Kniestrümpfe an, sie tanzten Michael Jacksons „Moonwalk“, sangen „I will follow him“ aus „Sister Act“, erweckten den „Münchner im Himmel“, den Aloisius, wieder zum Leben und brachten Musik und Szenen aus dem „Königlich Bayerischen Amtsgericht“ mit ins Spiel. Ein Gag und ein Highlight nach dem anderen. Julian Poppe gab einen barfüßigen Petrus mit langem rotem Bart im Dandy-Look und Regisseur Herbert Lenz entzückte als grantelnder Erzengel. Sehr gelungen auch die Percussionszene während des Schafkopfspiels, rhythmische Musik mit Bierkrügen, und das aufwendige Bühnenbild mit einer Konstruktion, die bis zu acht Personen gleichzeitig trug, so gezimmert, dass es Himmel und Erde zugleich sein konnte.

Das alles war nur möglich durch eine Zusammenarbeit des eingespielten Kol-La-Teams mit dem Kulturamt als Veranstalter, Stadt, Sing- und Musikschule, Theaterverein, Kulturina, den Schwob’n Deifi und der Feuerwehrkapelle sowie ortsansässigen Firmen – und das Staatstheater Augsburg stellte Requisiten zur Verfügung. Und bei der mit 500 Zuschauern ausverkauften und schließlich mit tosendem Beifall bedachten Premiere spielte dann sogar noch das Wetter eine besondere Rolle. Während es etwa im Himmel turbulent zuging und der Erzengel Michael sein Feuerschwert schwang, donnerte und blitzte es. Gegen den späteren Regen aber schützte ein riesiges Zeltdach.

Themen Folgen