Beim Orgelspielen hat es gefunkt Feuilleton regional

Hanne und Richard Waldmann lernten sich in einer Dorfkirche kennen

Von Peter K. Köhler

Als sich Hanne und Richard Waldmann im Jahr 1954 kennen und lieben lernten, herrschten strenge Sitten. Besonders für Theologiestudenten und künftige Pfarrfrauen. „Heiraten durften wir erst, nachdem ich eine feste Stelle als Vikar hatte“, erzählt Richard Waldmann. Und seine Frau ergänzt: „Ich musste unterschreiben, dass ich meinen Mann in der Gemeindearbeit unterstütze – natürlich kostenlos.“ Trotz allem hat es geklappt: Am Wochenende feiern sie ihr 60. Ehejubiläum, die diamantene Hochzeit.

Der damals 22-jährige Student und die drei Jahre jüngere Tochter einer Bauern- und Schmiedefamilie lernten sich auf außergewöhnliche Weise kennen. „Ich spielte in unserer Dorfkirche die Orgel, er kam herein, um sie zu besichtigen. Und da ist es passiert“, erinnert sich Hanne Waldmann.

Für sie begann – trotz aller Liebe – eine schwierige Zeit. Ihre Eltern wollten keinen Studenten. Außerdem sollte sie Hof und Werkstatt übernehmen. Sich für ihren Richard zu entscheiden, „war schon eine harte Sache“, so Hanne. Bis sie heiraten konnte, musste sie zudem noch vier Jahre warten. Dann trat Richard Waldmann nach bestandenem Examen seine erste Vikarsstelle in Weilheim an.

Vor der Hochzeit im Jahr 1958 musste sie einen „Bräutekurs“ absolvieren, in dem sie mit ihren Pflichten als Pfarrfrau vertraut gemacht wurde. „Das ist heute Gott sei Dank anders. Heute können die Frauen frei entscheiden, ob sie in der Gemeinde mitarbeiten“, kritisiert Hanne Waldmann rückblickend die früheren Regularien.

Natürlich hat sie ihrem Mann den Rücken freigehalten: Frauenkreis, Kindergottesdienst, Jugendgruppen oder Besuche bei Gemeindemitgliedern gehörten zu ihren Aufgaben.

Dass seine Mutter nach schweren Schicksalsschlägen Halt in ihrer Gemeinde und dem Glauben fand, war ein Grund für Richard Waldmann, es mit Theologiestudium und Pfarrberuf zu versuchen. Außerdem hatte er sich in der Jugendarbeit viel mit Glaubensfragen beschäftigt. „Das Wesentlichste ist für mich der Dienst am Menschen, und das konnte ich als Pfarrer auch umsetzen“, blickt Waldmann auf seine Berufszeit zurück. „In meiner Frau habe ich eine ideale Partnerin. Mit das Schönste ist, dass wir uns immer viel zu erzählen haben“, blickt Waldmann dankbar auf 60 gemeinsame Jahre zurück.

Die waren neben viel gemeinsamer Arbeit auch von weniger angenehmen Ereignissen geprägt. Noch heute denkt Hanne Waldmann an die vielen Umzüge zurück. Von Weilheim ging es ins Fränkische, dann in den Raum Augsburg, wo Waldmann zunächst in St. Johannes in Meitingen wirkte. Weil er die dort nötigen langen Autofahrten wegen eines Rückenleidens kaum bewältigen konnte, übernahm er St. Thomas in Kriegshaber.

Das Hochzeitsjubiläum feiern Hanne und Richard Waldmann am 12. August, um 9 Uhr in der Mutterhauskirche des Diako, wo beide im Seniorenheim wohnen.

