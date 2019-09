26.09.2019

Benefiz-Konzert XXL in der Zwölf-Apostel-Kirche

Das A-cappella-Ensemble Greg is Back singt ein Benefizkonzert für die Hochzoller Zwölf-Apostel-Kirche am Samstag, 12. Oktober.

15 Euro, die bei der Sanierung helfen. Ansonsten sind wieder alle Programmpunkte gratis

Von Silvia Kämpf

Die Fangemeinde der Hochzoller Kulturtage hat schon gespannt auf die Bekanntgabe des diesjährigen Programms gewartet. Jetzt stellten Pia Haertinger und Gregor Lang vom Bürgertreff Holzerbau die 29 Veranstaltungen vor, auf die sich in diesem Herbst das Publikum freuen darf. Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit erhebt Sarah Hieber wieder ihre Stimme beim Trödelmarkt der Träume und wird dabei von Fred Brunner am Klavier und mit allerlei Krimskrams begleitet. Weil die Veranstalter mittlerweile aussortieren und Bewerber pausieren lassen müssen, kündigten sie zwei Zugaben am Freitag und Samstag, 8. und 9. November gleich mit an.

Eröffnet werden die Kulturtage auch in diesem Jahr von einem Dauerbrenner. Auf dem Zwölf-Apostel-Platz tritt wie üblich die Big Band des Rudolf-Diesel-Gymnasiums auf, die unter Leitung von Oliver Stahl den Stadtteil mit Schülern der zehnten bis zwölften Klasse musikalisch vertritt. In ihrem Repertoire haben die Musiker sowohl Funk und Swing, als auch Pop und Rock. Veranstalter ihres Auftritts ist die Interessengemeinschaft Zwölf Apostel-Platz, die den Kunden des Wochenmarktes am Freitag, 27. September, ab 16 Uhr ein angenehmes Einkaufserlebnis beschert.

Lachen und Staunen verspricht das Programm des extravaganten Entertainers Detlef Winterberg, der sein „One Minute wonder“ präsentiert und Kurzes und Knackiges, statt Langes und Labbriges verspricht. Wie die Veranstalter sagen, soll jede und jeder dabei sein können, weshalb der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei ist. Diesem Prinzip bleiben die Verantwortlichen bereits im 13. Jahr treu. Nur eine Ausnahme haben sie gemacht – aus gutem Grund: Am Samstag, 12. Oktober, heißt es um 19 Uhr in der Zwölf Apostel-Kirche „A-cappella-XXL“ bei einem Benefizkonzert von Greg is Back. Die 15 Euro pro Zuhörer fließen in die Sanierung der rund 600 Plätze fassenden Hochzoller Kirche. Sanierungsbedarf ergeben sich laut Pia Haertinger und Gregor Lang bei der Lichtanlage ebenso wie beim Brandschutz.

Auch das offizielle Abschlusskonzert findet wie gehabt am Freitag, 1. November, um 19 Uhr in der Zwölf-Apostel-Kirche statt. Dort öffnen sich an Allerheiligen wieder die Portale zu anderen Welten. Traditionell tritt Sopranistin Isabell Münsch auf, bekommt aber Unterstützung von drei weiteren Hochkarätern: Nikola David, Sänger und Kantor der jüdischen Gemeinde Beth Schalom aus München, die spanische Sängerin Teresa Albero und der Augsburger Organist und Pianist Peter Bader versprechen Stücke voller Anmut und Hingabe ebenso wie hebräische Psalmen.

Zu einer Hommage an den 2010 gestorbenen Hochzoller Maler Luis Weidlich gerät der 13. Oktober mit einer Vernissage um 18 Uhr im Bürgertreff Holzerbau. Gezeigt werden Aquarell-, Öl- und Pastellbilder des Mannes, der in diesem Jahr seinen 103. Geburtstag gefeiert hätte.

Die Kulturtage, die auch Stadtteilführungen und eine Werkschau des Staatstheaters Augsburg beinhalten, werden offiziell am Sonntag, 29. September, um 19 Uhr in der Grundschule Hochzoll Süd von Rektor Jochen Mayr eröffnet. „Vieja Trova“ sorgen für lateinamerikanischen Rhythmus. Hauptsponsoren wie die Stadtsparkasse, Klaus- Bau oder das Kulturamt Augsburg machen die Kulturtage möglich.

