Benefizkonzert

18:00 Uhr

Vor "Chicago"-Premiere: Musicaldarsteller Alexander Franzen singt für Senioren

Plus Ab Samstag spielt Musicaldarsteller Alexander Franzen im Musical „Chicago“auf der Freilichtbühne in Augsburg. In einem privaten Konzert zeigt er nun weitere Facetten.

Von Andreas Dengler

Der Brunnen mit dem großen Findling ist der Mittelpunkt im Garten des Caritas Seniorenzentrums Notburga im Neusäßer Stadtteil Westheim. Das Wasserspiel ist am Sonntagnachmittag abgeschaltet, als Musicalstar Alexander Franzen auf den niedrigen Beckenrand springt. Er balanciert auf dem gebogenen Sockel und macht ihn zur Bühne. Es ist sein erster Auftritt vor Publikum seit den Corona-Schließungen im vergangenen Herbst.

