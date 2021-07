Lion Feuchtwanger hat Brecht als Nervensäge verewigt

Plus Die Germanistin und Bestsellerautorin Tanja Kinkel stellt vor, wo und wie Bertolt Brecht als literarische Figur auftaucht. Dabei wirkt er nicht besonders sympathisch.

Kinkel ist in Augsburg von vielen Vorträgen, vor allem aber durch ihren berühmten historischen Roman „Die Puppenspieler“ bekannt. Froh sei er, so Kulturreferent Jürgen Enninger bei der Vorstellung der Literaturexpertin im Brechthaus, dass die Organisatoren das zur Brechtwoche abgespeckte Festival trotz mehrfacher Corona-Verschiebungen realisieren konnten.