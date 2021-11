Bildband

vor 48 Min.

Jochen Egers Ansichten zeigen Augsburgs alltägliche Seite

Aus dem Bildband "Begegnung im Off".

Plus Jochen Eger legt ein Buch vor, in dem er das Extrakt von acht Jahren gesammelt hat: Er hat nach dem Besonderen im Alltäglichen in Augsburg gesucht.

Von Richard Mayr

Das Glänzende, Perfekte, offensichtlich Spektakuläre – all das lässt der Fotograf Jochen Eger außen vor. Wenn er mit seiner Kamera durch Augsburg zieht, geht es ihm nicht darum, das Rathaus, den Perlach oder den Gaswerkturm mit einem perfekten Hintergrund-Himmel aufs Bild zu bekommen. Egers Augsburg ist erlaufen, auf ausgedehnten Spaziergängen, das sieht man seinem Bildband „Begegnung im Off“ an. Seine Motive sind spektakulär alltäglich, Häuser, die überall stehen könnten, die Gartenbepflanzung, wie sie in jeder Vorstadt zu finden ist.

