Bildende Künste

vor 16 Min.

Ausstellung im Abraxas verknüpft in Augsburg Künstler und Themen

In der Ausstellung „Connected“ in der BBK-Kunsthalle ist auch Alexandra Vassilikians „Sanctuary“ zu sehen.

Plus Überraschende Zusammenhänge zeigen sich in der neuen Ausstellung des BBK im Abraxas. Von der Natur geht es ins Karbonzeitalter, von Fotografie bis zu Installationen.

Von Alois Knoller

Alles ist mit allem verbunden: Die Natur, die sich die Stadt zurückerobert, das Karbonzeitalter, das zuletzt alles schwärzt, längst überwunden geglaubte Dämonen, die unsere Rationalität stören. Auf all dies stoßen die Besucherinnen und Besucher in der aktuellen Ausstellung „Connected“ des Berufsverbands Bildender Künstler (BBK) in der Kunsthalle im Abraxas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen