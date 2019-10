vor 48 Min.

Bildung, Spaß, Kultur: Ein Stadtteil dreht auf

Die 13. Auflage präsentiert 29 Veranstaltungen vom Konzert bis zum Poetry-Slam

Von Stefanie Schoene

Der schwungvolle, gut besuchte Start ins Programm der Hochzoller Kulturtage in der Grundschule Hochzoll Süd zeigt: Kultur wird gebraucht. So konnten Gregor Lang und Pia Härtinger vom achtköpfigen Veranstalterteam rund 150 Gäste zur Eröffnung der 13. Auflage ihres Kulturfestivals begrüßen. Unter den Interessierten fanden sich Stadträte, Schulleiter und Vertreter der Kirchen. Hausherr und Schulleiter Jochen Mayr betonte die Bedeutung dieser Veranstaltungsreihe für den Stadtteil.

Die Grundschule stellte für die Eröffnung die Aula um: große Bühne an die Längsseite. Stehtische und Sitzgruppen lockerten das früher übliche, frontale Gegenüber von Publikum und Veranstaltern auf. Erstmals würdigte mit Karl Borromäus Murr, Leiter des Textil- und Industriemuseums, auch ein Vertreter einer bayerischen Landesinstitution das Niveau des Veranstaltungskonzepts und die Arbeit der ehrenamtlichen Organisatoren. Er lobte die Niedrigschwelligkeit der 29 Events, für die kein Eintritt erhoben wird. „Kultur“, so erklärte der Historiker in seinem Grußwort, „beruht nicht auf ökonomischen Prinzipien. Genau das ist ihr Mehrwert.“ Sie halte die Beschleunigung der letzten 400 Jahre, die Fliehkräfte der technischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Veränderungen, zusammen. „Kultur entwirft Perspektiven für die Zukunft. Wo diese Energie fließt, ist Heimat.“

Pia Härtinger vom Organisationsteam wies auf die 18 Kooperationspartner und auf den Mitmach-Charakter des fünf Wochen dauernden Programms hin. So tritt erstmals auch das Staatstheater mit einer Stadtteilaktion auf den Plan. Bei „Neulich in Hochzoll“ werden sich Anwohner zusammen mit Theaterpädagogin Imme Heiligendorff im Stadtteil auf Spurensuche und Recherche begeben, und ihre Ergebnisse Ende Oktober in einer „Werkschau“ als kurzes Theaterstück präsentieren. Neben Konzerten, Lesungen zum Sozialismus Nâzim Hikmets und Bertolt Brechts und Auftritten von Hochzoller Nachwuchsmusikern gibt es erstmals einen Poetry-Slam als Mitmachformat, zu dem noch Anmeldungen möglich sind. Neun Jahre nach seinem Todestag wird jetzt auch erstmals wieder eine größere Ausstellung des bekannten Augsburger Aquarellmalers Luis Weidlich (1916-2010) zu sehen sein. Für die Finissage der Schau konnten die Organisatoren Jörg Stuttmann gewinnen, der aus seinen Briefen lesen wird. Ebenfalls neu ist die Integration von Stadtentwicklungsvorhaben in die Kulturtage. Helmut Seibold vom Stadtplanungsamt wird im Rahmen einer Bürgerbeteiligung den Stand der Dinge für den Platz auf der Fläche nördlich des ehemaligen Postgebäudes vorstellen.

Die Eröffnung in der Hochzoller Grundschule wurde musikalisch umrahmt von heißem Flamenco, Rumba und Bosso der seit 2016 bestehenden Band Vieja Trova um Jorge Ramona Rodriguez (Gesang, Kleinpercussion). Bis 22 Uhr wurde gespielt, gefeiert und am selbst gemachten Buffet gegessen – inklusive der Rausschmeißer-Zugabe „Guantanamera“ des spanischen Nationalhelden José Martí.

