vor 24 Min.

Bis hinab in Teufels Küche

Die PuppenSpielTage mit wilden Geschichten

Alle zwei Jahre hebt sich der Vorhang für „klapps“, die Augsburger PuppenSpielTage. Diesmal erstrecken sie sich vom 11. bis 20. Oktober im Abraxas. Für Fans des Figurentheaters ist es die Gelegenheit, Bühnen aus ganz Deutschland und dem Ausland mit ihren Produktionen zu erleben. Das ist beileibe kein Kinderkram, auch wenn Klein und Groß ihre Freude haben werden.

Die wundersame Geschichte des „Don Quijote“ wird das Festival am Freitagabend eröffnen. Ein makabrer Spaß dürfte „Vier Millionäre. Die Berliner Stadtmusikanten III“ werden, das mit Krimi und Komödie „Neues aus dem Altenheim“ erzählt. Aus Wien kommt die Antwort „Was Rotkäppchen schon immer über Sex wissen wollte“. Schon vor fast 100 Jahren entstanden im Weimarer Bauhaus die Marionetten für das Stück „Die Abenteuer des kleinen Buckligen“, das Christian Fuchs aus Leipzig am 13. Oktober zeigt.

In eine „Wunderkammer“ führt zum Auftakt zur zweiten Festivalwoche das schwäbische Trio Gottschalk, Mürle und Soehnle mit sehr extravaganten Marionetten. Vier Bühnen aus drei Ländern u.a. aus Prag und Salzburg laden zur „Europäischen Marionettengala“. Mozarts „Zauberflöte“ wird in „Sternstunden einer Souffleuse“ zu erleben sein. Und am Ende lässt uns Kasper „In Teufels Küche“ gucken.

Natürlich werden bei „klapps“ auch eine Reihe von Kinderstücken aufgeführt, darunter von sechs regionalen Figurentheatern. (loi)

Neben der Broschüre gibt es die Homepage www.klapps.de. Karten gibt’s im Abraxas, (0821/324-6355) in der Puppenkiste (0821/4503450)

