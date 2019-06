vor 22 Min.

Bitte mehr brodeln!

Runde zwei bringt besondere Herausforderungen

Auch diesmal ist der Leopold-Mozart-Violinwettbewerb etwas anders justiert als die Male zuvor. Wie das zu absolvierende Programm gestaltet ist, liegt im Ermessen des künstlerischen Leiters, und für 2019 hat Linus Roth nicht nur die Aufführung eines Kammermusikwerks zum Pflichtstück erhoben, bewertet wird auch eine Probe, die der Wettbewerbsteilnehmer mit seinen musikalischen Partnern abzuhalten hat.

Diese jeweils halbstündigen Proben mit wechselnden Kandidaten – auf dem Programm der erste Satz aus Mendelssohns d-Moll-Klaviertrio – bildeten am Montag und Dienstag Vormittag den Auftakt der zweiten Wettbewerbsrunde, nachmittags folgte dann das eigentliche konzertante Vorspiel. Wie überall beim Wettbewerb war auch hier Publikum zugelassen, und schon am Montagmorgen um neun ist der Konzertsaal des Leopold-Mozart-Zentrums in der Maximilianstraße gut besucht. Die ersten beiden Reihen sind sowieso besetzt: Hier haben die Juroren ihren Platz, ganz nah an der Bühne, um möglichst direkt die Kommunikation zwischen den Interpreten mitverfolgen zu können. Pianist José Gallardo und Hyun-Jung Berger, beides erfahrene Kammermusiker, sind die obligatorischen Begleiter für die zwölf Kandidaten, die es hierher geschafft haben.

Alexander Won-Ho Kim ist der erste Wettbewerbsteilnehmer, der die Bühne betritt. „Einmal durchspielen?“, fragt der Südkoreaner seine Triopartner in tadellosem Deutsch, kurzes Nicken, los geht’s. Es läuft gut, etliche Minuten vergehen, dann aber bricht Kim ab. „Hier“, er zeigt in die Noten, „ein bisschen mehr mit innerlichem Brodeln“; und an einer weiteren Stelle fordert er von Pianist und Cellistin „mehr Agitato-Gefühl“ ein. Das ist es, was die Probe vor versammelter Jury bezweckt: Eigene künstlerische Vorstellungen sollen artikuliert – und idealerweise die Mitspieler auch überzeugt werden.

Issei Kurihara tut sich da schwerer. Der zurückhaltende Japaner spricht nur Englisch, und auch das nur leidlich und noch dazu „sotto voce“ – wiederholt beugen sich Gallardo und Berger ihm zu, um ihn überhaupt zu verstehen. Doch Kurihara tut das Naheliegende, greift zur Geige und versucht damit seinen Partnern klarzumachen, um was es ihm geht. Weltsprache Musik! – die aber auch nicht immer auf Anhieb für Klarheit bei Pianist und Cellistin zu sorgen scheint.

Am Nachmittag dann wieder Mendelssohn-Trio, nun jedoch als reguläres Vorspiel. Kaum nachvollziehbar für den Hörer, ob die Diskussion dieser oder jener Stelle vom Vormittag nun Früchte getragen hat oder nicht. Die Kandidaten spielen neben dem Trio nun auch noch ihr weiteres, frei gewähltes Programm – bei Kunihara, der wie in sich gekehrt musiziert und doch immer wieder den Spannungsknoten zu schürzen versteht, sind das unter anderem Ysaÿe und Paganini, und dafür gibt es am Ende Applaus und Bravos. Mit beidem wird auch Alexander Won-Ho Kim bedacht, dessen Mendelssohn eine Spur leidenschaftlicher als bei Kurhara gerät. Dabei gehört Kim zu den Geigern, denen es merklich um die künstlerische Aussage geht und nicht darum, sich virtuos in Positur zu werfen. Das gilt selbst für ein ganz auf Brillanz gestricktes Stück wie Franz Waxmanss Carmen-Fantasie – und bedeutet doch wieder nicht, dass sich Kim nicht auch in Rage geigen könnte: Kurz vor Schluss fliegt ihm die Brille zu Boden, doch souverän bringt er das Stück zu Ende. (sd)

Themen Folgen