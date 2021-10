Brechtfestival

vor 17 Min.

Julian Warner: "Kultur und Avantgarde für alle!"

Plus Der Kulturanthropologe Julian Warner wird ab 2023 das Augsburger Brechtfestival verantworten. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, was das Publikum schon jetzt erwarten kann – und was noch nicht.

Von Richard Mayr

Herr Warner, wie beschreiben Sie das, was Sie beruflich machen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen