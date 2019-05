vor 56 Min.

Burga Endhard wirkte in aller Stille

Die wunderbare Künstlerin Burga Endhardt ist tot. Sie war keine Verkäuferin ihres einfühlsamen Könnens – und hinterlässt ein so delikates wie schönes Riesengedicht in Bildern.

Von Rüdiger Heinze

Sie war das, was man einen angenehmen, freundlichen, sympathischen und emphatischen Menschen nennt: leise statt laut, zurückhaltend und besonnen statt ausbrechend, introvertiert statt extrovertiert. Seiend statt scheinend.

Und gleichzeitig war sie eine exzellente Künstlerin. Hochsensibel, selbstredend, und dazu diszipliniert, fleißig, auf steter Suche.

Sie malte und zeichnete Bilder wie einfühlsame Gedichte

Beides zusammen macht diesen Abschied so tragisch: Burga Endhardt, diese wunderbare Zeichnerin, die das vorsichtige Skizzieren, Markieren, Entwickeln auf Papier bis in die großformatige Malerei trieb, ist – 58-jährig erst – gestorben. Zumindest körperlich schmerzfrei waren ihre letzten Wochen zu Hause in Buttenwiesen-Frauenstetten, in dem schönen alten musikalischen Familienhaus mit Mann und Kindern und Garten.

Ihr Atelier hatte sie in Wertingen. Wie gerne ist man dorthin gefahren, weil man genau wusste: Es wird auch dieses Mal wieder einfach nur Einfühlsames, Delikates, Schönes in Form von bildnerischen Gedichten zu bestaunen sein – zart tastend und sich aus sich selbst heraus entwickelnd. Behutsam gesetzte Graphitstriche, Graphitlinien, Graphitknäuel, die sich mit behutsam gesetzter Ölfarbe oder Ölkreide nicht selten verdichteten. In der Stille liegt die Kraft.

Und dann öffnete sie Mappen und Kartons mit Hunderten von Din-A-4-Blättern, die in steter, täglicher, bildnerischer „Tagebuch“-Arbeit entstanden waren. Jedes Blatt eine lyrische Zeile, zwei Blätter ein Reim, mehrere Blätter eine Strophe, das Ganze aber ein Riesenpoem – eine Welt beobachtender, einfühlender Liebe.

Um ihr Universum entwickeln zu können, hatte die gebürtige Günzburgerin, ausgebildet einst auch als Paramentenstickerin, bei Professor Gerhard Berger an der Münchner Akademie der Bildenden Künste studiert. Besser hätte sie die Zeit nicht anlegen können: Der Ertrag, ihr Können – das die heikle Kunstkategorie Schönheit bewunderungswürdig umkreist – schlug sich nieder auch in zahlreichen Landesförderungen, Auszeichnungen und Ausstellungen in Kunstvereinen sowie öffentlichen Museen.

Und regelmäßig konnte dabei der Betrachter ihrer Arbeiten, inspiriert nicht zuletzt durch das Organische der Natur, konstatieren, dass es da einen Spalt gibt zwischen künstlerischer Größe und menschlicher Bescheidenheit. Burga Endhardt war keine Verkäuferin ihrer selbst, obwohl sie ingeniös und eigengesetzlich arbeitete.

Bestechend war dies auch im H2-Zentrum für Gegenwartskunst 2014 zu sehen, wo sie ihre Installation „Spiegelnd liegt der Weg“ zeigte. Dichte Graphit-Zeichnungen, die Papier in Metallreliefs zu verwandeln schienen, dazu 30 Zeichnungen wie von Feuer angekokelt, vier Spiegel und vier verkohlte Holzstücke. Das besaß eine enorme Kraft, eine auratische Archaik.

Nun ist Burga Endhardt tot. Neben der Erinnerung bleibt uns ihre Kunst. Man sollte noch einmal eine Auswahl davon im Höhmannhaus an das Herz aller Feinfühligen legen. Solche gedenkende Würdigung wäre schön.

Sie hat es verdient.

