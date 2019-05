vor 27 Min.

Chillen mit Mozart

Festival-Lounge inder Fußgängerzone

Eine Festivalzentrale des Deutschen Mozartfestes gibt es ab heute mitten in der Stadt: Bis Freitag, 31. Mai, können Besucher in der Mozartlounge in der Annastraße 16 auf Sitzsäcken klassischer Musik lauschen, sich über die Veranstaltungen des Deutschen Mozartfestes informieren und Karten für die Veranstaltungen kaufen. An den Samstagen wird die Zentrale zum Konzertort: Jeweils von 11.15 bis 12 Uhr spielen dort Augsburger Ensembles Kammermusik:

Trio Linzer Schnitten mit Evelyn Renner (Oboe), Maximilian Hosemann (Klarinette) und Jakob Steinsiek (Fagott)

Trio 3bHolz mit Lisa Riepl und Sebastian Thiel (Klarinette) sowie Fangcheng Xie (Fagott)

Trio Evanse mit Elisabeth Traunbauer und Evelyn Renner (Oboe) sowie Anselm Wohlfarth (Englischhorn)

Trio Weischjasel mit Viona Schwaiger (Violine) Dimitris Lampos (Cello), Sven Rexhausen (Kontrabass)

In der Festivalzentrale gibt es außerdem auch einiges zu sehen. 13 Künstler der Künstlervereinigung Die Ecke haben sich für eine Ausstellung mit dem Thema „Klassische Musik“ auseinandergesetzt. Unter anderem sind Werke von Georg Kleber, Ingeborg Prein, Doris Schilffahrt und Monika Schultes sowie Fotografien von Fabian Schreyer ausgestellt. (m-b)

der Festivalzentrale 3. bis 31. Mai jeweils Mittwoch bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr

Themen Folgen