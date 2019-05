11:04 Uhr

Chris Boettcher und das Glück aus der Kiste

Chris Boettcher – wie immer am kuhfellbespannten Keyboard.

Der Comedian Chris Boettcher gastiert mit seinem Programm "Freischwimmer" in der Gersthofer Stadthalle.

Von Gerlinde Knoller

Das Glück ist ganz einfach zu haben. Und zwar im Drogeriemarkt. „Eine Portion Liebe“ gibt es als Duschgel für 95 Cent. Als Dusch- oder Badeseife zu haben sind aber auch „Süße Momente“, „Freudenstrom“ oder „Gefühlsrausch“. Eine Kiste voller Glück aus dem Drogeriemarkt hatte der Comedian Chris Boettcher seinem Publikum am Freitagabend in der nicht ganz ausverkauften Gersthofer Stadthalle mitgebracht.

Chris Boettcher blieb in seinem Programm „Freischwimmer“ seinem Stil treu. In seinen Songs, die er auf seinem mit Kuhfell überzogenen Keyboard begleitete, imitierte er treffend seine Lieblinge Howard Carpendale, Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Peter Maffay, mit eigenen, frechen Texten unterlegt. Dazu gesellte er eine ganze Reihe weiterer Polit- und B-Prominenz. Chris Boettchers satirische Spitzen waren ganz witzig, zum Teil aber schon recht abgegriffen.

Eine Pizza tief in den Westen

Diesmal brachte Christ Boettcher Maffay, Grönemeyer und Lindenberg in einer WG unter, versammelte sie um den Mittagstisch und ließ sie – jeweils mit Versatzstücken aus ihren Schlagern – eine Pizza bestellen. Da hieß es dann: „Über sieben Nummern musst du gehen“ oder auf die Frage, wohin denn die Pizza geliefert werden solle, die Antwort: „Tief in den Westen“.

Dem Programm hätte eine erkennbare Linie gutgetan. Ein Element dieses Potpourris war auch Boettchers Spiel mit dem Publikum, das sich gerne darauf einließ. Wie einst „Vader Abraham“ in seinem „Schlumpflied“ seine Schlümpfe befragte, tat dies Boettcher mit seinem Publikum. Es musste nur „Hier“ rufen, wenn eine Frage auf sie zutraf. „Wer trägt heute Abend zum ersten Mal seine neuen Schuhe?“, fragte er nur die Damen. Es gab viele Hier-Rufe.

Mancher Witz war arg derb

Eine Fülle von Themen streifte Boettcher, ließ sie kurz aufleuchten, sprang über zum nächsten. Er führte vor, wie bayerische Volkslieder nach einer „Islamisierung“ klingen könnten, zitierte Oscar Wildes letzte Worte („Ich sterbe entschieden über meine Verhältnisse“), beschrieb, warum man bei Klassentreffen merkt, dass man alt wird, und zeigte auf, woran man Hundebesitzer erkennt – am „Kacke-Beutel“, den man schon mal als Sakko-Einstecktuch verwenden kann. Mancher Witz war etwas arg derb, man muss diese Art von Humor schon mögen.

Eine Stärke zeigte sich bei Chris Boettcher in Erziehungsfragen. Köstlich parodierte er die Wandlung des putzigen Kindes unter zehn zum aufsässigen Wesen in der Pubertät und mutmaßte, dass der liebe Gott ihnen eine Schadstoff-Software eingebaut habe. Schließlich soll den Eltern der Abschied von ihren Kindern, wenn sie aus dem Haus gehen, nicht so schwerfallen.

Themen Folgen