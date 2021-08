Sterneküche und Museum: Koch-Kunst mit Fisch und Brötchen

Plus Cooking TheArt ist ein gemeinsames Projekt der Städtischen Kunstsammlungen mit dem Augsburger Sternekoch Simon Lang. Wie aus einem alten Gemälde ein Trendgericht wird.

Küche und Museum – es fällt sofort ins Auge, dass Kulinarisches in den Museen eine große Rolle spielt. Als wichtiger Bestandteil des Alltags waren durch die Jahrhunderte Themen rund ums Essen ein beliebtes Sujet der Künstler. Stilleben mit prallen Früchten, Szenen von großen Tischgesellschaften und Marktdarstellungen zeigen eine enge Verbindung von Kunst und Nahrung.