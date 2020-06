18:04 Uhr

Das Junge Theater geht von der Bühne ins Tonstudio

Plus Das Bürgerbühnenstück „Musik im Blut?!“ hat wie geplant Ende September Premiere – allerdings als Podcast. Zu sehen gibt es trotzdem etwas.

Normalerweise sitzt Susanne Reng auf einer der Bänke in der kleinen Studiobühne des Jungen Theaters Augsburg (JTA) im Abraxas und wacht über das Bühnengeschehen. Derzeit verbringt sie ihre Zeit aber in einem Tonstudio und führt Gespräche. Der Ortswechsel hat – wie so vieles in diesen Tagen – mit der Corona-Pandemie zu tun.

Für Ende September hatte die Leiterin und Regisseurin des JTA die Premiere eines neuen Bürgerbühnenstücks geplant: „Musik im Blut?!“ lautet der Titel. Viele Menschen hatten sich gemeldet, die zu diesem Thema ihre Geschichten und Erfahrungen beitragen wollten. Rund 40 Interviews hat Susanne Reng geführt, aus denen sie die Texte für die einzelnen Szenen schreiben und diese mit den sogenannten „Experten des Alltags“ auf die Bühne bringen wollte.

Welche Bedeutung Musik in unserem Leben hat

Was wäre dein Leben ohne Musik? Braucht der Mensch Musik? Und wie erklärt man jemandem, der nicht hören kann, was Musik ist? Das waren Fragen, die sie ihren Gesprächspartnern stellte, um das Thema Musik und ihre Bedeutung in unserem Leben einzukreisen. 24 Akteure hatte Reng ausgesucht, im Alter zwischen zehn Jahren und Mitte sechzig, aus verschiedenen Ländern und mit sehr unterschiedlichem Bezug zur Musik – Schüler und Studenten, Sänger und Instrumentalisten.

Doch nun können die Laienspieler wegen der Corona-Verordnungen nicht zusammen proben und auf der kleinen Bühne stehen. Ins nächste Jahr verschieben konnte Susanne Reng das Projekt nicht, weil es vom Bundesamt für Migration gefördert wird und die Mittel an dieses Kalenderjahr gebunden sind. „Außerdem sind wir sehr bestrebt, unsere freien Mitarbeiter, die derzeit durch alle Raster fallen, zu beschäftigen“, sagt Reng. Deshalb geht die Theatermacherin nun einen ganz neuen Weg: „Musik im Blut?!“ wird ein Podcast. Neun Folgen werden ab Ende September auf der Homepage des Jungen Theaters veröffentlicht.

Ein Kapitel widmet sich der Stille

Nun müssen Reng und ihr Team nicht mehr Szenen visuell gestalten, sondern als lebendige Hörgeschichten einrichten. „Es ist eine Arbeit mit Sprache, die mir als Schauspielerin ja auch nicht fremd ist“, sagt sie. Einen festen Text wird es diesmal nicht geben, da fürchtet Reng um die Authentizität. Vielmehr will sie die Teilnehmer noch einmal befragen. Um Ausbildungswege und -irrwege, um das Gemeinschaftsgefühl durch Musik, um die Kraft der Musik oder die Vorbilder soll es in den neun Sequenzen gehen. Ein Kapitel wird sich auch der Stille widmen. Und natürlich wird jede Menge Musik zu hören sein.

Begleitend dazu werden auf der Homepage des Theaters Steckbriefe der 24 Mitwirkenden veröffentlicht, ergänzt durch Fotografien. Für die hat Kostüm- und Bühnenbildnerin Franziska Boos Stillleben aus persönlichen Gegenständen kreiert, die für die Akteure von Bedeutung für ihr Verhältnis zur Musik sind. Ein wenig zu schauen wird es also trotzdem geben.





Lesen sie dazu auch:

Jung geblieben, aber nicht nur für Jugendliche

Themen folgen