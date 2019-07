vor 22 Min.

Das Mittelalter zeigt, wie die Engländer so ticken

Ein einschneidendes Datum: 1066, die Schlacht bei Hastings, als die Normannen England eroberten. Der Teppich von Bayeux aus dem späten 11. Jahrhundert zeigt eine Szene, in der das sächsische Fußvolk gegen die normannische Reiterei kämpft.

Der Tag der Mittelalterforschung gibt aktuellen Themen eine historische Perspektive. Beim diesjährigen Thema „Großbritannien und Europa“ liegt der Bezug nahe.

Professor Kaufhold, mit dem Begriff Mittelalter verbinden viele Menschen eine düstere Epoche mit Krieg und Krankheiten. Was ist so interessant am Mittelalter?

Martin Kaufhold: Das ist wahrscheinlich der Punkt. Wir wollen es gar nicht so hell machen, weil es den Leuten interessanter und geheimnisvoller erscheint, wenn es düster ist. Manches ist in seinen finsteren Zügen ja auch durchaus originell. Aber interessant ist diese Zeit, weil sie für das heutige Europa die Grundlinien ausgeprägt hat, die bis heute nachwirken. Europa bekommt in dieser Zeit sein Profil.

Seit 15 Jahren bringen Sie mit dem Tag der Mittelalterforschung dennoch etwas Licht ins Dunkel.

Kaufhold: Ja, die Veranstaltungen sind seit Jahren beliebt und sehr gut besucht. Als wir uns 2012 mit „Europa und der Islam im Mittelalter“ beschäftigten, mussten wir sogar Leute abweisen, weil zuviel Andrang herrschte.

In diesem Jahr lautet das Thema „Großbritannien und Europa“. Da ist man mit den aktuellen Bezügen sehr schnell beim Brexit. War das der Anstoß für dieses Thema?

Kaufhold: Auch. Wir versuchen immer eine historische Perspektive aus aktueller Fragestellung heraus zu gewinnen. Und der Brexit ist im Moment das drängende Thema, bei dem man sich auch fragt, wie die Engländer so ticken. Aber ein bisschen verrückt sind sie ja schon immer gewesen, das zeigt die Geschichte.

Wie war denn die historische Situation, das Verhältnis zwischen England und dem Kontinent. War das im Mittelalter vergleichbar mit der heutigen Lage in Europa?

Kaufhold: Wir befinden uns hier ja in einer Epoche, die über 1000 Jahre geht, insofern ist es schon die Frage, welchen Zeitraum man beobachtet. Aber im Grunde stand die Insel seit den Römern in einer engen Verbindung zum Kontinent. Nachdem die Römer sich zurückgezogen hatten, kamen die Angelsachsen, dann die Normannen. Auf der anderen Seite hat die Christianisierung Europas wesentliche Impulse von den iro-schottischen Mönchen bekommen, die auf dem Kontinent unterwegs waren und hier Mission betrieben haben. Man hat sowohl davon profitiert eine Insel zu sein, weil das ja auch ein überschaubares Format ist, aber man hat auch immer wieder eine enge Verbindung an das Festland gesucht. Das Meer war Verbindung und Trennung zugleich.

Inselbewusstsein und Eigenständigkeit waren also schon damals ein hoher Wert?

Kaufhold: Die Gruppe, die Großbritannien über lange Zeit beherrscht hat, nämlich die Normannen, kamen ja vom Festland, insofern ist das Inselbewusstsein eher erzwungen gewesen. Man sieht, dass die Geschichte Englands von Anfang an in hohem Maß geprägt gewesen ist durch Immigration – von Menschen aus Europa und von Leuten, die man auf das Festland geschickt hat, die dann wieder zurückgekommen sind. Die augenblickliche Abschottung ist also nicht wirklich überzeugend, und sie wird ja auch so nicht funktionieren. Es hat diese Töne der Abgrenzung aber zwischenzeitlich immer wieder gegeben, vor allem, wenn die Verbindung enger geworden ist.

Was bringt uns die historische Perspektive für die heutige Situation?

Kaufhold: Sie zeigt den Grad der Einbindung Englands und macht offensichtlich, dass die jetzigen Tendenzen wie alle nationalen Bestrebungen eine Fiktion sind, die historisch nicht begründet sind. Zum anderen bringt der Blick in die Geschichte auch die Beruhigung, dass diese Dinge auch wieder vergehen.

Was erfahren Besucher des Tages der Mittelalterforschung nun zu diesem Thema?

Kaufhold: Wir beginnen mit der frühmittelalterlichen Mission, da sind die Grundlagen dieses vermeintlich christlichen Abendlandes gelegt worden. Dann kommen wir zu 1066, der Eroberung Englands durch die Normannen unter Wilhelm dem Eroberer, die im Grunde die Verbindung mit dem Kontinent brachte. Das hat sich im Übrigen bis in die Sprache ausgewirkt, denn die Oberschicht in England sprach bis ins 15. Jahrhundert hineinen französisch. Dann betrachten wir die umgekehrte Geschichte, nämlich die Missionierung der Engländer durch die Franziskaner im 13. Jahrhundert. Außerdem blicken wir auf die Rolle, die das Inselschicksal für das Land und Europa hatte.

Und abends gibt es noch eine spannende Geschichte von König Richard Löwenherz und Kaiser Heinrich VI.

Kaufhold: Ja, das ist ein wirklich spektakuläres Ereignis mit König Richard Löwenherz, der auf Kreuzzug gegangen ist, um Jerusalem zurückzugewinnen. Dabei hat er manches Eindrucksvolle vollbracht, sich aber auch viele Feinde gemacht. Die wiederum haben dafür gesorgt, dass er auf dem Rückweg festgesetzt wurde und beim Kaiser Heinrich VI. in der Pfalz längere Zeit festgehalten wurde. Er musste sehr viel Lösegeld zahlen – eine ganze Eselkarawane voll Silber, 150000 Pfund. Wer Robin Hood kennt, weiß, wie das Geld beschafft werden musste. Das ist ein farbiger Abschluss für diesen Tag der Mittelalterforschung mit einem echten Spezialisten aus München.

