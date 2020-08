vor 32 Min.

Das Schwierigste fürs Parktheater sind die Platzbeschränkungen

Plus Für Stefan Weippert, Geschäftsführer des Parktheaters, beginnt eine schwierige Spielzeit. Noch ist nicht klar, ob das ganze Programm wie geplant stattfinden kann.

Von Daniel Weber

Herr Weippert, die Kunstszene leidet besonders stark unter den Corona-Einschränkungen. Trotzdem haben Sie es geschafft, ein Saisonprogramm auf die Beine zu stellen. Was war dabei die größte Schwierigkeit?

Stefan Weippert: Das größte Problem ist für uns das Finanzielle durch die Begrenzung der Zuschauerzahlen. Nur 200 Gäste dürften derzeit offiziell ins Parktheater, unter Einhaltung der Abstandsregeln passen aber je nach Gruppenkonstellation maximal 120 Gäste in den Saal.

Wie viele Plätze hätten Sie ohne Corona?

Weippert: 370. 372, um genau zu sein.

Also können Sie jeden Abend nur ein Drittel Ihrer Kapazität nutzen?

Weippert: Das ist unterschiedlich. Man darf im Moment keine Pause machen, das heißt, eine Veranstaltung kann höchstens 60 oder 70 Minuten dauern. Länger können sich Gäste und Künstler nur schwer konzentrieren. Deshalb kann ein Künstler an einem Abend zwei Konzerte oder Aufführungen hintereinander spielen, sodass sich die Zahl der möglichen Besucher auf 240 verdoppelt. Man spielt eine Veranstaltung, die Gäste verlassen das Haus, dann kommt der zweite Schwung.

Gibt es jede Vorstellung doppelt?

Weippert: Erst einmal verkaufen wir nur so viele Karten, wie wir Plätze haben. Bei genügend Nachfrage fragen wir bei den Künstlern an, ob wir eine zweite Veranstaltung für den Abend ansetzen können, und bieten die dann den Gästen an, die auf der Warteliste stehen.

Wie kommt das bei den Gästen an?

Weippert: Wir haben das mit Chris Kolonko schon gemacht. Die Gäste sind sehr froh und dankbar gewesen, dass überhaupt etwas stattfinden konnte, und haben sich sehr kooperativ und rücksichtsvoll verhalten.

Wie hat das Virus sich auf das neue Programm ausgewirkt?

Weippert: Wir haben jetzt relativ viel Kleinkunst wie zum Beispiel die feisten, die im Mai kommen, die mit ihren Videos bei Youtube durch die Decke gegangen sind. Da sind die Auftritte kein Problem. Wir wissen aber noch nicht, ob die Opern und Operetten alle so stattfinden können, wie wir sie angedacht haben. Corona betrifft ja nicht nur das Publikum, es geht ja hinter der Bühne weiter. Wie viele Künstler passen in die Garderoben, wie viele dürfen überhaupt in einem Bus fahren? Viele der internationalen Shows werden nicht stattfinden können, wenn sich nichts gravierend ändert.

Wie steht es um die Gastronomie im Parktheater?

Weippert: Bei uns konnte man sich etwas für die Pause vorbestellen und hat dann einen Platz in den beiden Flügeln bekommen. Die Pause fällt jetzt weg, also fällt auch die Vorbestellung aus. Und wenn die Veranstaltung nur 60 oder 70 Minuten dauert, konsumieren die Gäste deutlich weniger. Vom Umsatz pro Kopf haben wir momentan im Catering nur noch 20 Prozent von vorher, das sind massive Einbrüche. Das ist auch schade, weil die Studenten, die mit der Arbeit im Catering ihr Studium finanzieren, jetzt nichts mehr haben.

Haben Sie ein anderes Konzept, um das Catering am Laufen zu halten?

Weippert: Wir werden ausnahmsweise ab der kommenden Saison die Reihenbestuhlung stehen lassen. Auf den Stühlen, die als Abstandhalter zwischen den Gästegruppen stehen, gibt es dann Tabletts, auf die man Getränke und in kleinem Umfang auch Speisen stellen kann.

Sie haben die Studenten erwähnt – wie sieht es mit dem restlichen Personal aus?

Weippert: Bei uns gibt es für bestimmte Bereiche Kurzarbeit, in der Gastronomie und der Technik zum Beispiel. In anderen Bereichen war am Anfang sehr viel zu tun, jetzt lässt das Ganze deutlich nach. Da müssen wir schauen, wie wir durchkommen. Gekündigt wurde zwar niemand, aber ausgelaufene Verträge wurden auch nicht verlängert.

Wie steht das Parktheater finanziell da? Bekommen Sie Zuschüsse?

Weippert: Wir bekommen Zuschüsse vom Bezirk und von der Stadt, aktuell aber noch keine vom Staat, weil das eine Notlage voraussetzt, die bei uns noch nicht eingetreten ist. Die wird möglicherweise am Ende des Haushaltsjahres da sein, aber das hängt davon ab, wie sich die Situation entwickelt und wie sich damit die Vorschriften verändern. Am Ende des Jahres wird ein Defizit da sein, über die Höhe kann ich momentan nur spekulieren. Man weiß es nie: Wird wieder gelockert, kommt es zu einem nächsten Lockdown?

Haben Sie wegen der schwierigen Zeiten die Eintrittspreise erhöht?

Weippert: Nein, die Preise sind auf dem Vorjahresniveau. Es ist gerade alles ein Geben und Nehmen: Die Künstler sind dazu bereit, zweimal aufzutreten, spielen damit etwas mehr. Die Gäste bekommen ein etwas kürzeres Vergnügen. Für uns bedeutet es mehr Aufwand, weil wir früher anfangen und später aufhören. Zwischendrin müssen wir den Saal lüften und reinigen. So muss jeder seinen Beitrag leisten, damit die Veranstaltungen halbwegs kostendeckend stattfinden können.

Hat sich beim Ticketverkauf etwas geändert?

Weippert: Wir bieten Karten nur noch über unser Ticketbüro und telefonisch an, also nicht über Eventim. So können wir die Sitzplätze selbst möglichst effektiv verteilen. Wir wollen auch Kontaktdaten von allen Gästen haben, damit wir sie benachrichtigen können, falls tatsächlich etwas ausfällt oder verlegt wird. Wenn etwas ausfällt, zahlen wir das Geld wieder aus.

Gab es bei all den Umplanungen auch positive Überraschungen?

Weippert: Die Künstler waren wirklich sehr entgegenkommend, was den Ablauf und die Gage angeht. Und auch von den Gästen war ich sehr positiv überrascht, es waren nur ganz wenige dabei, die sich beschwert haben und unglaublich viele, die sehr verständnisvoll auf die Situation reagiert haben.

Konnten Sie sich trotz aller Schwierigkeiten ein wenig Zuversicht erhalten?

Weippert: Wir im Theater sind Berufsoptimisten. Es hilft ja nichts, wenn man lamentiert. Wir müssen durch die Krise kommen, und das versuchen wir, indem wir den Kopf nicht in den Sand stecken, mit den Gästen und Künstlern kommunizieren und das Beste aus der Situation machen. Auch die Kollegen beim Gesundheitsamt kommen an ihre Grenzen, aber sie versuchen trotzdem, so viel sie können zu machen. Da haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht.

Zur Person

Stefan Weippert, 55, ist seit 2016 Geschäftsführer des Parktheaters. Zuvor leitete er 14 Jahre das Kulturhaus in Lüdenscheid. Weippert studierte Musik (Kontrabass) und Betriebswirtschaft.

Überblick über das Programm des Parkheaters

September

9. David Kebekus – Kleinkunst

– 11. Sissi Perlinger – Kleinkunst

– 12. & 13. Django Asül – Kleinkunst

– 27. Eros & Ramazotti – Schauspiel

29. & 30. Buddy in Concert, die Rock ’n’ Roll Show – Konzert





Oktober

1. Mulo Francel und Chris Gall – Konzert

– Konzert 6. Bodies in Motion – Tanz

8. Sascha Vogel – Kleinkunst

– 10. Laufsteg Fashion Show 2020

11. Lisa Fitz – Kleinkunst

– 14. Django 3000 unplugged – Konzert

17. The Art of Flamenco – Konzert

18. Nacht der Stimmen – Konzert

19. Willkommen bei den Hartmanns – Schauspiel

22. Mrs. Greenbird & Strings – Konzert

23. Simone Solga – Kleinkunst

– 26. Dave Davis – Kleinkunst

– 27. Wiener Blut – Operette

28. American Cajun, Blues & Zydeco Festival – Konzert

30. Kapelle So&So – Konzert

31. Saturday Night Disco – Tanz





November

4. Oh wie schön ist Panama – für Kinder

– für Kinder 5. Wuthering Night – Konzert

8. Vox Orange – Konzert

9. Die große Galanacht der Oper

12. Thomas Schreckenberger – Kleinkunst

– 13. Expedition Erde – Multivisionshow

18. Rudelsingen – zum Mitsingen

20. Stephan Graf von Bothmer – Konzert

von Bothmer – Konzert 21. Benefizkonzert der Hessingpark- Clinic

der Hessingpark- Clinic 22. 30 Jahre Bayerische Kammerphilharmonie – Konzert

23. Rebekka Bakken – Konzert

– Konzert 25. Don Giovanni – Oper

– Oper 27. Kay Ray – Kleinkunst

– 29. Bergpredigt – Kleinkunst





Dezember

1. Ludwig van Beethoven . Sein Leben, seine Musik – Konzert

. Sein Leben, seine Musik – Konzert 2. Wolfgang Krebs – Kleinkunst

– 4. Expedition Erde – Multivisionshow

6. Kolping Blasorchester – Konzert

6. Unsere Lieblinge – Konzert

8. Die Schneekönigin – Schauspiel

9. Oh du schöne Weihnachtszeit

10. Die Mehlprimeln – Kleinkunst

11. ONAIR – Konzert

12. Beethoven meets Cuba – Konzert

meets – Konzert 16. The Outside Track – Konzert

17. Wolfgang Lackerschmid meets Freddy Wonder Combo – Konzert

meets Combo – Konzert 18. Harfenzauber – Konzert

19. Fünf Freunde auf neuen Abenteuern – für Kinder

21. Ritter Rost feiert Weihnachten – für Kinder

– für Kinder 22. Arien, Jazz und Zimtsterne – Konzert

23. Tölzer Knabenchor – Konzert

26./27. Mehr Musical geht nicht! Musical Night in Concert – Show

28. The Rainer Hersch Orkestra – Konzert

29. Schneeflockennacht – Konzert

31. Schwanensee – Ballett

31. Giselle – Ballett

Bereits ausgebuchte Veranstaltungen sind in dieser Übersicht nicht aufgeführt.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es unter der Telefonnummer 0821/906-2222 oder per Mail an ticket@parktheater.de

