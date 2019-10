Das einzigartige Museum eines geborenen Sammlers

Plus Wie aus Augsburger Anfängen ein Museum barocker Gemälde im oberbayerischen Oberaudorf wurde. Anonyme Meister haben jetzt einen Namen.

Der junge Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er zu Fuß mit einem zwei Meter großen Hieronymus nach Lechhausen unterwegs war. Wahrheitsgemäß erklärte er, dass das Leinwandbild einem Second-Hand-Shop des Lechviertels nur im Wege gestanden und ihm deshalb überlassen worden sei. Dennoch kam Hieronymus in Arrest, zumal ihn ein Stempel der Nationalgalerie Prag verdächtig machte. Es dauerte eine Zeit, bis er als unbedenklich wieder frei und zu dem jungen Mann zurück kam. Dem wurde er quasi ein Talisman bis auf den heutigen Tag – über 40 Jahre danach.

Diesem ersten Bild, das sich später als Werk des böhmischen Barockmeisters Peter Johann Brandl erweisen sollte, folgte als zweites ein undefiniertes Ölgemälde auf Holz. Der junge Mann erbat es als Entlohnung seiner Aushilfe in der „Alten Schmiede“, damals ein Antikhandel am Augsburger Milchberg. Wie sollte die dargestellte Szene als Enthauptung des Holofernes erkannt werden, wenn statt des Hauptes nur ein Strauß Blumen zu sehen war? Die Antwort gab die Entfernung dieser blumigen Übermalung. Als Künstler wurde der Amsterdamer Rembrandt-Zeitgenosse Salomon de Koninck ausgemacht.

Der Besucher kommt aus dem Staunen nicht heraus

Das war der Augsburger Beginn von dem, was seit 2018 im Luftkurort Oberaudorf (Landkreis Rosenheim) als „Barockmuseum“ firmiert. Erd- und Kellergeschoss einer früheren Glaserei sind mit ca. hundert Gemälden bestückt. Mit vielen verbinden sich ähnliche Geschichten wie die beiden genannten. Wenn sie der einst junge Mann, der jetzt 60-jährige Jürgen Jung, erzählt, kommt der Besucher aus dem Staunen nicht heraus. Etwa über zwei Spitzenstücke, die (wie die meisten anderen Bilder) niemand in Oberaudorf vermuten würde: Einen Tizian mit der Kopfstudie des Täufers (Öl auf Holz auf Papier, 37,5x29 cm), dessen Ausführung als Ganzfigur in Venedigs Galleria dell’ Accademia zu bewundern ist, und einen El Greco mit dem Brustporträt des Gaspar de Quiroga, Kardinal von Toledo (Öl auf Leinwand, 63x51 cm).

Beide Bilder wurden (wie die meisten in Oberaudorf) vom Kunsthandel verkannt, beide als 19. Jahrhundert ausgewiesen: der Tizian als Lenbach-Schule, der El Greco als Anonymus, beide für wenige hundert Deutsche Mark von Jung erstanden. „Was willst’ mit dem wüsten Kerl“, wurde er damals zum Kardinal gefragt. Der „wüste Kerl“ hatte durch farbige Übermalung das typisch bleiche Kolorit des El Greco eingebüßt.

Schon den Knaben verzückte der Himmel barocker Kirchenfresken

Jürgen Jung besitzt, was er selbst „Bauchgefühl“ nennt. Und das kommt nicht von Ungefähr. Schon den Knaben aus Schwäbisch-Gmünd verzückte der Himmel barocker Kirchenfresken, als er in Heimen des Augsburger Umlandes heranwuchs. Vor allem das Materielle der Malerei faszinierte ihn. Folgerichtig ließ er sich in München zum Restaurator ausbilden. Sein Blick auf, durch und hinter die Bildfläche ist entlarvend, um so mehr, als sich neben seinen praktischen Fähigkeiten ein großes kunsthistorisches Wissen angesammelt hat.

Jung musste sich oft genug über die „Arroganz von Museumsleuten“ ärgern, die ihn eher mitleidig behandelt und so auch einen als Leihgabe angebotenen Altdeutschen abgelehnt hätten, der heute als ein Hauptwerk der Donauschule in der Londoner National Gallery hängt. Jungs Spürsinn bewährte sich ein weiteres Mal, als er auf einer Antwerpener Auktion ein ziemlich verschmutztes Ölgemälde erstand. Es war als „grausame Szene“ eines unbekannten Italieners des 18. Jahrhunderts ausgewiesen. Doch Jung ahnte, dass diese Leinwand seinen lang gehegten Wunsch nach einem Schönfeld erfüllen könnte.

Im Werkverzeichnis wurde es unter den "Verschollenen Bildern" geführt

Diesen schwäbischen „Maler von Welt“ hatte er schon früh in der Augsburger Barockgalerie studiert, kannte seinen italienischen Hintergrund mit Aufenthalt in Rom und Neapel. Am Ende sah er sich bestätigt, als bei der Reinigung des Ölbildes sogar die Signatur „J H Schönfeld fecit“ sichtbar wurde. Die „grausige Szene“ ist das Martyrium des Heiligen Laurentius. Im Schönfeld-Werkverzeichnis von 1971 wird es unter den „Verschollenen Bildern“ und und als „ehemals St. Annakirche“ angeführt. Letzteres unter Verweis auf Stettens Augsburger Standardwerk von 1779/88. Nun ist Johann Heinrich Schönfeld (1609-1684) mit seinem Laurentius-Gemälde (128x83 cm) auf verschlungenen Wegen in Oberaudorf angekommen.

Längst ist Jung ein Experte, der sich mit internationalen Experten austauscht. Auch die kommen nach Oberaudorf ins Museum – und staunen. Zum Beispiel, vor allem wenn sie aus den USA stammen, vor dem Gelehrten-Portät des Gilbert Stuart (1755-1828). Dessen Bildnis von George Washington auf der Ein-Dollar-Note kennt alle Welt. Aber wer ist Stuarts Gelehrter vor dem Hintergrund von Philadelphia? Jürgen Jung hofft, es herauszufinden, wie er so Vieles herausgefunden hat. Das Gemälde fiel ihm einst kurioserweise in einem Münchner Schuhladen auf. Der Besitzer beschied gönnerhaft: „Mei, Bua, wenn’s moagst, dann nimm’s!“

Jungs Instinkt ist geschult

So hängt es heute im Oberaudorfer Museum mit vielen Exponaten, die Jung von der Zuschreibung „anonym“ befreit hat – sei es das Soldatenlager des Hamburgers Matthias Scheits (1630-1700), sei es das Bauernfest des Niederländers Jan Miense Molenaer (1610-1668), seien es zwei Porträts des Augsburgers Johann Ulrich Mayr (1630-1704), die als barocker Italiener bzw. als Rembrandt-Schule tituliert wurden.

Jungs Instinkt ist geschult und meldet sich auch, wenn ein Hund neben den badenden Grazien des Jean-Baptiste Lallemand (1716-1803) in die Höhe bellt. Warum tut er das? Oben war nur ein Gebüsch zu sehen, bis Jung es als Übermalung beseitigte und zwei Voyeure zum Vorschein kamen. „Kunst ist auch Abenteuer“, weiß er. Besondere Freude bereitet ihm, wenn er bei Führungen auch Schulklassen daran teilhaben lassen kann. „Verkannt, verschollen, wiederentdeckt.“ So soll der Titel des Katalogs lauten, der gerade zum besseren Verständnis des Oberaudorfer Barockmuseums erarbeitet wird.

Besichtigung des Barockmuseums in Oberaudorf (Kufsteiner Straße 14) jeden Sonntag von 11 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung (Tel. 08033/9709032).