Wie lassen sich Museen diverser gestalten?

Die Kritik am Fugger und Welser Erlebnismuseum hat neue Ideen ins Spiel gebracht, wie Diversität abgebildet werden kann. Etwa die Frage: Warum sollten Bürger eigentlich nicht selbst mitgestalten?

Tourismusdirektor Götz Beck hat dazugelernt. Das neu konzipierte Fugger und Welser Erlebnismuseum wird auch die Perspektive derer einnehmen, die als Bergarbeiter in Tirol und Ungarn, amerikanische Indigene und afrikanische Sklaven den Augsburger Unternehmern und Seefahrern begegneten. „Wir müssen wegkommen von der eurozentristischen Sichtweise“, sagte er bei einem Online-Podium „Perspektivwechsel im Museum“ des Augsburger Büros für gesellschaftliche Integration zum Diversity-Tag, dem über zwei Stunden hinweg rund 100 Zuhörer folgten.

Beck hat sich insbesondere die Kritik von Mark Terkessidis an der Darstellung der Fugger und Welser zu Herzen genommen, die die blutige Ausbeutung Südamerikas, den Handel mit versklavten Menschen, die Kinderarbeit in den Kupfer- und Silberminen weithin aussparte. „Die Faktoren des wirtschaftlichen Erfolgs der Fugger und Welser brauchen ein Gegengewicht im Museum“, räumte Beck ein. Er hat inzwischen sachverständige Partner aus Hamburg, Bamberg, Würzburg und von der Uni Augsburg gewonnen. In ihren Workshops wurde deutlich: „Man muss sich Zeit nehmen, kann nicht nur schnell was austauschen.“ Auch die breite Bevölkerung gilt es mitzunehmen: „Viele verstehen gar nicht, warum wir das alles unternehmen“, erklärte Beck. Überzeugt ist er, dass das Museum an Qualität und Attraktivität gewinnt, wenn es sein Thema aus verschiedenen Perspektiven erzählt und die Besucher dafür aktiv interessiert.

Im Stadtlabor gibt das Museum seine Deutungshoheit an die Bürger ab

Das Frankfurter Stadtlabor geht noch weiter und baut auf der Expertise aller Bürgerinnen und Bürger auf, wenn es eine neue Ausstellung plant. Das funktioniere über Stadtteile im Wandel ebenso wie bei dem Projekt „Decolonize Frankfurt!“ über den Alltagsrassismus, berichtete Kuratorin Ismahan Wayah. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“, lautete schließlich der Titel mit Blickwechsel. An den Workshops sollten auch einfache Leute teilnehmen. Es liege nicht zuletzt am Setting, dass sie oft ausgeschlossen sind. Und es fehle am Vertrauen, „hinauszugehen zu Menschen, die weniger kulturelitär markiert sind“. Mit solcher Partizipation gebe das Museum von seiner Deutungshoheit ab. „Stadtlabor ist ein sehr progressives Format und zukunftsweisend für Museen“, sagte Wayah. Vor allem beugt es der Klage von Kuratoren vor, die erwünschte andere Zielgruppe komme nicht ins Museum, obwohl man alles für sie getan habe …

Mark Terkessidis - Rassismus- und Migrations- und Kolonialismusforscher Foto: Andreas Langen

Am meisten regt sich darüber der Publizist Mark Terkessidis auf. „Es ist wichtig, dass man die Strukturen in einem Museum analysiert. Welche Personen haben Entscheidungsbefugnis?“ Sind sie aufgrund ihrer Herkunft oder Ausbildung darin gehemmt, transkulturell zu denken? Wie steht es um die Sammlung des Hauses. Woher kommen die Objekte. „Es wird darin eine Perspektive eingebettet, denn oft haben die Reichen und Adeligen sie dem Museum geschenkt.“ Und was fehlt darin?

"Die sind nicht zu doof fürs Museum, sie werden davon nicht angesprochen"

Museen sollten einen kritischen Dialog mit der Gesellschaft führen, doch sie erreichen gerade 15 Prozent der Bevölkerung. Und alle anderen? „Die sind nicht zu doof fürs Museum, sie werden von dem Gebotenen nicht angesprochen“, ätzte Terkessidis. Bald werde sich der demografische Wandel in Deutschland deutlicher bemerkbar machen. „Es lohnt sich, sich als Museum mit Diversität auseinanderzusetzen.“ Das Museum könne ein Raum des gesellschaftlichen Aushandelns werden.

Jeanne Nzakizabandi kuratierte in der Frankfurter Anne-Frank-Bildungsstätte die Schau „Hingucker? Kolonialismus und Rassismus ausstellen“. Am meisten habe darin die Besucher irritiert, als sie Völkerschauen aus Sicht der Begafften zu sehen bekamen und zugleich sich selber in Echtzeitaufnahme als Hingucker entdeckten. Konsequent stellte die Kuratorin das übersehene Andere entgegen und begibt sich auf Spurensuche dazu in den Objekten und Dokumenten. Getreu der Frage einer Dichterin: „Ihr Narren, die ihr die Welt in Kisten packt.“

Eine Ausstellung muss sich nicht objektiv und emotionsfrei zeigen

Welche unterschwelligen Botschaften stecken im Gemälde eines in Frankreich erfolgreichen schwarzen Staatsmannes? Welche Absicht verbanden die deutschen Kolonialherren mit der Ausgabe von Passmarken, ein gewaltiges bürokratisches Projekt zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Schwarzen? Die Kuratorin scheute sich nicht, einen Rahmen leer zu lassen, weil von einer farbigen Berühmtheit kein Bild überliefert ist. Das Museum sollte nicht bei der Repräsentation des Vordergründigen stehen bleiben. Das entspreche alter Schule, möglichst objektiv und emotionsfrei zu sprechen. „Wir dagegen versuchen, mehr Wärme hineinzubringen“, sagte Nzakizabandi, und aus mehreren Perspektiven die Themen zu erzählen.

In Augsburg baut derweil Margret Spohn, die Leiterin des städtischen Integrationsbüros, ein Archiv der Zukunft auf, das gezielt Lebenszeugnisse von Migranten der ersten Generationen sammelt und in verschiedenen Kontexten in Museen präsentiert. Zum großen, aus dem EU-Fonds finanzierten Projekt „Das inklusive Wir in Augsburg“ gehört auch, die Erschließung der Museen transkulturell barrierefrei zu machen. Zu einseitig sei die erklärende Beschriftung des Gezeigten auf den deutschen, christlich-abendländischen Bildungskanon ausgelegt. Die griechische Göttin wird in ihrem Wesen und ihrer Darstellung erklärt, indes wird bei Johannes dem Täufer wortlos vorausgesetzt, dass jeder Besucher über ihn Bescheid weiß, bemerkte Spohn.

