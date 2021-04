Der Augsburger Violinwettbewerb muss sich neu erfinden

Plus Turnusgemäß müsste 2022 wieder das internationale Geigertreffen stattfinden. Doch die Vorzeichen sprechen eine andere Sprache. Und verweisen auf Probleme.

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehört es zum Rhythmus des Augsburger Kulturlebens, dass hier im Abstand von jeweils drei Jahren der Internationale Violinwettbewerb Leopold Mozart ausgetragen wird. 2019, zum 300. Geburtstag des Namensgebers, fand der Geigenwettbewerb zuletzt statt, somit wäre der nächste im kommenden Jahr, fürs Frühjahr 2022, zu erwarten. Organisatorisch braucht dieser Wettbewerb erheblichen Vorlauf, auch hat man von den bisherigen Ausgaben gut in Erinnerung, dass wenigstens ein Jahr zuvor schon immer kräftig die Werbetrommel geschlagen wurde. Diesmal aber ist es still.

So richtig will das ausrichtende Leopold-Mozart-Kuratorium mit Verweis auf eine demnächst einzuberufende Mitgliederversammlung noch nicht herausrücken mit der Nachricht, dass es 2022 keinen Violinwettbewerb geben wird. Dass es nicht anders kommt, ist jedoch offensichtlich. Zumal im Hintergrund bereits Vorbereitungen für ein Mozartfest im Frühjahr ’22 laufen, welches sonst, so will es eine städtische Regel, in einem Wettbewerbsjahr pausieren muss.

Leopold Mozart und die finanzielle Lage

Wo Kultur in diesen Zeiten nicht stattfinden kann, geht der erste Gedanke auf die Pandemie. Die ist in diesem Fall jedoch außen vor. Der Hauptgrund, weshalb 2022 kein Mozart-Violinwettbewerb stattfindet – und fraglich ist, wann das überhaupt wieder der Fall sein wird –, liegt im Finanziellen. Mit einem Etat von zuletzt einer halben Million Euro bewegt sich der Aufwand in einer Höhe, die schon 2019 nur mit äußerster Kraftanstrengung zu bewältigen war. Die damals wegen des Leopold-Mozart-Jubiläums gewährte Unterstützung durch den Freistaat ist nicht auf Dauer zu haben, das vom Kuratorium stets rührig eingeworbene Sponsorengeld wird in (Post-)Corona-Zeiten nicht mehr so fließen wie bisher, und aus demselben Grund wird auch die Stadt in Anbetracht einer darbenden lokalen Kunstszene sich kaum in der Lage sehen, ihren bisher stattlichen Zuschuss erneut an das Treffen junger Geiger überwiegend asiatischer Herkunft zu vergeben.

Doch der Violinwettbewerb hat nicht nur ein finanzielles, er hat auch ein strukturelles Problem. Ins Leben gerufen in den 1980er Jahren, war ihm das Glück zuteil, gleich bei seiner ersten Ausrichtung, 1987, den Hauptpreis einem damals blutjungen Geigentalent zuzusprechen, das Weltkarriere machte: Isabelle Faust. Von dieser Aura, Baustein der Karriere einer Stargeigerin gewesen zu sein, zehrt der Wettbewerb bis heute – zumal sich solcher Glanz, trotz Gewinnern wie Benjamin Schmid und Lena Neudauer, in der weiteren Geschichte nie wieder einstellen wollte. Ein Klassik-Wettbewerb aber, der sich nicht im Provinziellen verortet – und das hat der Augsburger nie getan –, lebt wesentlich davon, dass er ein Sprungbrett für (am besten internationale) Solistenkarrieren ist. Nur so entsteht die nötige Anziehungskraft, die rückwirkt auf Bewerber von allergrößtem musikalischen Potenzial, nur so bleibt jener Kreislauf in Gang, um als Wettbewerb im internationalen Konzert der Bedeutsamkeit mitzuspielen.

Man muss den Wettbewerb gar nicht kleinreden, er hat seinen Charme und hatte stets seinen künstlerischen Gehalt. Nüchtern betrachtet aber ist festzuhalten: In der internationalen Geigerszene ist Leopold Mozart ein Gutteil seiner Attraktivität abhandengekommen. Das jedenfalls legt die Rückschau auf die letzten Wettbewerbsfolgen nahe. Wo sind sie geblieben, die Mozartpreis-Gewinner von 2019, 2016 und früheren Malen? Durch die Bank hervorragende Geigerinnen und Geiger, keine Frage. Doch niemand, bei dem man stolzgeschwellt auf den Karriere-Anschub „made in Augsburg“ verweisen müsste.

Hinzu kommt: Eine Publikumsveranstaltung ist das Geigertreffen in Augsburg nie gewesen. Instrumentalwettbewerbe sind das auch wohl eher selten (sieht man ab von Größen wie dem Münchner ARD-Wettbewerb), und so blieb auch bei Leopold die überschaubare Schar der Geigenliebhaber unter sich. So aber stellt sich zusätzlich die Frage, was der Violinwettbewerb, vom städtischen Budget erheblich alimentiert, der Augsburger Kulturszene zurückzugeben vermag?

Ein Kuratorium mit zwei Zielen

Ähnliche Einträglichkeitserwägungen dürfte das Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg anstellen. Denn das in Form eines Vereins organisierte Leopold-Mozart-Kuratorium (in dem das Mozart-Zentrum wiederum vertreten ist) hat ausweislich seiner Satzung ein doppeltes Ziel zu verfolgen: die Ausrichtung des Wettbewerbs zum einen, zum anderen aber die Unterstützung des LMZ. Bisher freilich hat der überwiegende Teil des Engagements seitens des Kuratoriums dem Wettbewerb gegolten.

Das Kuratorium wird diskutieren müssen, wie es weitergehen soll. Will man nach zehn Wettbewerben überhaupt weitere auflegen, und wenn ja, in wesentlich demselben Zuschnitt wie seit drei Jahrzehnten? Im Vorstand ist man sich der Problematik bewusst, die kommende Mitgliederversammlung soll erste Weichenstellungen bringen, als sicher gilt schon jetzt, dass es an der Spitze personelle Veränderungen geben wird.

Der Violinwettbewerb Leopold Mozart wird sich neu erfinden, vielleicht sogar wie Phönix aus der Asche ganz neu entstehen müssen. Der Wandel allenthalben – drastisch verschärft durch die Pandemie –, die seit längerem auch offenkundigen veränderten Ansprüche und Bedürfnisse innerhalb der klassischen Musikwelt machen eine Häutung unumgänglich. Wagners „Schafft Neues!“ muss als Wahlspruch gelten, um ein Format zu kreieren, das im Idealfall herausragende junge Musiker befinden lässt: Das bekomme ich nicht in München, Hannover oder Brüssel, sondern in Augsburg. Nur so wird Leopold Mozart, ob als Wettbewerb oder in anderer Gestalt, wieder jene Exzellenz zuteil, die ihm in seinen Anfängen eigen war.

