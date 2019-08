vor 6 Min.

Der Jazz spricht hier Latein

Philharmonie Junger Christen begeistert

Von Stephanie Knauer

Joseph Haydn verabschiedete sich mit einem Lächeln – berührender geht es kaum. So dramatisch seine letzte Sinfonie, die Nr. 104 in D, begann, so heiter und volksliedhaft endete sie. Im Konzert der Philharmonie Junger Christen (PJC) zum Friedensfest in St. Anna war sie der Einstieg. Nur 58 Musiker stark waren dieses Jahr beide Klangkörper der PJC zusammen, also insbesondere im Orchester zu wenig für die geplanten Werke. Die Dirigenten Thomas Baron und Manuel Hartinger machten das Beste daraus.

Während der Haydn durch seine Transparenz noch Schwächen offenlegte, waren Felix Mendelssohn-Bartholdys „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren“ und Eric Whitacres (*1970) „Five Hebrew Love Songs“ für Chor und Streichquartett ein exzellent ausgewähltes Programm für diese Besetzung. Mendelssohns Motette faszinierte unter der Leitung Hartingers durch eine beseelte Atmosphäre, ruhige Stringenz, dazu Klarheit, Reinheit und Textdeutlichkeit.

Wunderschön und berührend sind die Texte in Whitacres hebräischen Liebesliedern, die seine Frau, die Sopranistin Hila Plitmann, schrieb: „Was für ein Schnee! Wie kleine Träume, die vom Himmel fallen“ – inspiriert von den Glocken einer Kirche vertonte Whitacre diese Zeilen mit vielstimmigem glockenähnlichem Schwingen der Frauenstimmen, das im Gesamten an rieselnden Schnee erinnerte, klang zuvor an die rhythmischen Finessen in Renaissance-Madrigalen an, kehrte zuletzt zu den Anfängen zurück. Auch hier bezauberte die innigschöne Stimmung, die durchaus Reibungen beinhaltete, hervorragend gesungen und gespielt.

Gesteigert wurde der Genuss nach der Pause: Will Todd (*1970) schrieb seine „Mass in Blue“ ebenfalls für seine Frau, die Sängerin Bethany Halliday. Die Jazz-Messe – irritierenderweise mit lateinischen Texten – für Chor, Combo und Solosopran fokussierte den Blues in all seinen Facetten und Verästelungen, Boogie, R & B, Soul, Swing, Ballade, dazwischen traditionell anglikanische Chorpartien. Hier spielten auch Professionals mit, so am Piano und im Sologesang. Beide Partien sind anspruchsvoll, der Gesangspart verlangt eine große Bandbreite, Treffsicherheit und hohe Töne.

Die junge Jazzsängerin Alma Naidu, derzeit noch Studentin in München, begeisterte durch ihre Bravour in Stilistik und Souveränität in allen Lagen und durch ein weiches Timbre. Ausgezeichnet spielten und sangen die jungen Philharmoniker, etwa am Sopransax, ebenso dirigierten Baron und Hartmann: Der Eindruck dieser jazzdominierten Fusion war überwältigend, das zeigte auch der tosende Jubel.

wird das Konzert am heutigen Samstag, 10. August, 19 Uhr, in ev. St. Ulrich.

