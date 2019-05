02.05.2019

Der Rapper als Lebenshelfer

Michael Kurth alias Curse am Dienstagabend in der Kantine.

Es muss nicht immer Gangster-Quatsch sein: Ein Routinier steht für die menschliche Seite der Branche

Von Wolfgang Schütz

Als normal muss angesichts all ihrer Erfolge heute wohl gelten, an Typen wie Kollegah, Haftbefehl oder Capital Bra zu denken, wenn es um deutschen Sprechgesang geht. Normal ist also die Gangster- und Macker-Pose. Und dann ist da einer wie Curse, der nach zwei Terminverschiebungen am Dienstagabend nun endlich auf die Bühne einer sehr gut gefüllten Neuen Kantine tritt. 40 Jahre alt, bereits seit 20 Jahren im Rap-Geschäft, einer von der Väter-Generation der heutigen Reim-Zuhälter – und doch auch genau ihr Gegenspieler: der Anti-Gangster.

Das wird an diesem Abend schon klar, als Curse auf die Bühne tritt und an das obligatorische „Geht’s euch gut?“ ans Publikum ein paar Gedanken knüpft darüber, dass sich keiner von der Phrase vereinnahmen lassen und auch dazu stehen solle, wenn es heute nicht so gut ginge. Albern? Vielleicht. Aber dieser aus Minden stammende und inzwischen mit Familie in Berlin lebende Michael Kurt ist eben einer, der hier keinem was vormachen und von keinem was vorgemacht haben will. Ganz normal. Aber als Rapper?!?

Genau. Und zwar als einer, der von den Sprechgesangsfähigkeiten in der Liga mit alten Kollegen wie Samy Deluxe und Kool Savas spielt. Das zeigt sich vor allem gegen Ende des 100-minütigen Konzerts, mit älteren Songs bis zurück zu seinem Debütalbum. Reflektiert, mehr als Pose war Curse dabei immer. Inzwischen hat er auch schon offen über Depressionen gesprochen, arbeitet auch als Coach, ist bekennender Buddhist und hat ein Buch über „mehr Präsenz und Klarheit“ im Leben geschrieben. Und so rappt er dann eben auch geradezu predigend über Selbstzweifel und Selbstbehauptung – und erreicht mit nachdenklichen Songs wie „Was du bist“ oder „Bei mir“ schon mal eine Million Klicks auf Youtube, mit dem Album „Die Farbe von Wasser“ zuletzt Platz zwei in den Charts. Und hinterlässt auch in Augsburg ein Publikum, das mit ihm die Möglichkeit feiert: „Rap ist Soulmusik!“ Und das ist alles andere als normal.

