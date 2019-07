vor 43 Min.

Der königliche Abenteurer

Kaiser Maximilian erzählt die eigene Geschichte wie einen Ritterroman. Fürwittig, Unfallo und Neidelhard machen ihm das Leben schwer. Am Ende gehört ihm Frau Ehrenreich

Von Alois Knoller

Der Mann hatte kühne Visionen. In seinem autobiografischen Heldenbuch „Theuerdank“ von 1517 ließ Kaiser Maximilian die letzte Abbildung leer. Auch als tapferer Türkenbezwinger wollte er noch in die Geschichte eingehen. Doch der Tod nahm ihm 1519 das Szepter aus der Hand. Bis dahin sei er aus 88 Gfehrlichheiten unbeschadet hervorgegangen, vermeldet der „Theuerdank“. Das klingt nach ritterlichen Aventüren des Mittelalters, tatsächlich diente das Werk jedoch der Selbstdarstellung eines Renaissance-Fürsten, sagt der Augsburger Mittelalter-Germanist Prof. Freimut Löser. „Der ,Theuerdank‘ knüpft in Stil und Inhalt an Altes an, ist aber eine ganz neue Medientechnik.“

Maximilian, „der letzte Ritter“, war wahrlich kein Träumer, die stilisierte Form bot ihm schlicht mehr Möglichkeiten, sich selbst im Kostüm einer sagenhaften Gestalt ins helle Licht zu rücken. Den Rahmen der Erzählung bildet eine Brautfahrt nach Burgund. Theuerdank ist kein anderer als Maximilian selbst und Frau Ehrenreich seine Herzdame Maria von Burgund. 1477 hatten sie geheiratet – gegen den Willen des burgundischen Adels und des französischen Königs. Einige Kriege musste Maximilian führen, um gegen diese Opposition seine dynastischen Ansprüche durchzusetzen. Der „Theuerdank“ stellt sie als Ereignisse der göttlichen Vorsehung dar, als folgte das ganze Leben des Kaisers einem klaren Plan. „Stimmt aber nicht“, wendet Löser ein. „Vieles war eher Zufall als geplant.“ Seine Schwiegertochter Johanna stand im spanischen Königshaus eigentlich an vierter Stelle der Erbfolge. Doch der Thronerbe starb vorzeitig, Johanna rückte nach und ihr Sohn sollte als Kaiser Karl V. seinen Großvater beerben.

Theuerdank begibt sich also auf große Ausfahrt. Er muss drei Gebirgspässe übersteigen, hat Zweikämpfe zu bestehen und gerät in gefährliche Lagen. Seine Gegner heißen Fürwittig, Unfallo und Neidelhard – lauter sprechende Namen. Maximilian ringt mit dem eigenen Fürwitz, er ist leichtsinnig und neigt zur Selbstüberschätzung, wenn er beim Turnier im Harnisch auf den Gegner zu stürmt, um ihn mit der Lanze vom Pferd zu stoßen. Als er seine Reiterei in den Schlachten gegen den französischen König verliert, mischt er sich unter die Fußtruppen und kämpft in vorderster Reihe. Auf der Jagd erlegt er mit dem Spieß die wehrhaften Sauen.

Solche Abenteuer aneinandergereiht würden bald Langweile beim Leser erzeugen. Deshalb führt der „Theuerdank“ alles Glück des Helden auf die Vorsehung zurück. Gott hält seine Hand schützend über ihn. Das Versepos forme keine Charaktere aus, bemerkt der Germanist. „Es gibt nur Gute und Böse. Doch wo in alten Ritterromanen der Held seine Feinde besiegt, sodass sie sich ergeben und läutern, stellt Theuerdank sie vor Gericht; sie werden verurteilt und hingerichtet.“

Maximilian war sehr um sein Gedechtnus über seinen Tod hinaus besorgt. Der „Theuerdank“ bildet eine Trilogie zusammen mit dem „Weißkunig“ und „Freydal“, die allesamt den Werdegang des Kaisers rühmen. Der Weißkunig ist gelehrt in den sieben Künsten, er kümmert sich um Kanonen und die Plattnerei, er kann Geld schlagen, Bauwerke aufziehen und er beherrscht mehrere Sprachen. Tatsächlich jedoch litt Maximilian im ersten Lebensjahrzehnt an einer Sprachstörung.

Maximilian wusste, dass eine Dynastie ihre Legitimation aus der Vergangenheit bezieht. Seine Ahnentafel, aufgestellt vom Augsburger Stadtschreiber Konrad Peutinger, enthält Karl den Großen, Bischof Ulrich, König Artus und Dietrich von Bern. Feiern ließ der Kaiser sich als „Hercules Germanicus“ – ein Reflex auf sein aufbrausendes Wesen. Maximilian verließ sich in der Sorge um seine „Image“ ganz auf die neuen Medien seiner Zeit. Wichtiger als ein Reiterstandbild, das nie ausgeführt wurde und als roher Marmorblock im Klosterhof von St. Ulrich und Afra dahinkümmerte, oder eine projektierte Ehrenpforte war ihm die Publikation dieser Repräsentationen seines Kaisertums. „Und das ist ihm ziemlich gut gelungen“, findet Freimut Löser.

Nichts in seinem Gedechtnus überließ Maximilian dem Zufall, weiß der Germanist. Das Projekt war von langer Hand geplant und bezog vor allem die besten Augsburger Künstler ein. Einiges hat Maximilian seinem Geheimschreiber diktiert, anderes schrieb sein Geheimer Rat. Die 118 Holzschnitte führten Hans Burgkmair, Hans Schäufelein und Leonhard Beck aus. Wenn dem Kaiser eine Illustration nicht gefiel, ließ er sie eben nochmals schneiden.

Die Drucktype der Augsburger Offizin Schönsperger sollte wie eine alte Handschrift aussehen. Gedruckt wurde auf Pergament. Das Teuerste war gerade gut genug. Maximilian wollte den „Theuerdank“ eigentlich nur an Vertraute persönlich verschenken und schrieb ihnen sogar Widmungen. Der Verleger Schönsperger aber legte 1519 einen Raubdruck auf. Er ignorierte das kaiserliche Verbot und fälschte sogar das kaiserliche Privileg. Und er druckte die Aufschlüsselung der Figuren mit, die nur Karl V. lesen sollte. Das kurbelte den Verkauf an, denn wer wollte nicht dem Kreis der kaiserlichen Geheimnisträger angehören?

