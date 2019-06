01.06.2019

Die Eröffnungen in den Tiefenschichten der Musik

Einst selbst Violinwettbewerb-Preisträger, jetzt Juror und Solist: Geiger Benjamin Schmid im Eröffnungskonzert im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses.

Von Stefan Dosch

Beide standen damals noch am Anfang. 1991 war erst das zweite Jahr, in dem der Leopold-Mozart-Violinwettbewerb ausgetragen wurde, nach der Premiere 1987. Und Benjamin Schmid war Anfang 20, als er bei eben diesem ’91er Wettbewerb den 1. Preis gewann. Jetzt, fast drei Jahrzehnte später, ist Schmid ein Star auf der Geige und Professor am Salzburger Mozarteum. Und der Leopold-Mozart-Wettbewerb, im Abstand von drei bzw. vier Jahren ausgetragen, bei seiner zehnten Auflage angelangt. Willkommener Anlass also, Wettbewerb und Preisträger erneut zusammenzubringen: Benjamin Schmid ist in diesem Jahr nicht nur Vorsitzender des Jurygremiums, sondern war am Freitag auch der Solist beim Festkonzert im Goldenen Saal des Rathauses.

Versteht sich, dass bei der feierlichen Eröffnung eines Wettbewerbs, der Leopolds Namen trägt, Musik von Mozart nicht fehlen darf. Ein Violinkonzert freilich ist ausgerechnet von Leopold, dem die Kaste der Geiger die wegweisende „Gründliche Violinschule“ verdankt, nicht überliefert. Von Amadé, dem Sohn, hingegen schon, doch sind dessen fünf Konzerte für die Geige Pflichtstücke im Wettbewerbsfinale, was für den Eröffnungsabend dann doch eine andere Programmauswahl nahelegte.

Héja hätte die Philharmoniker zu zugespitzterem Spiel animieren können

Aber wie gesagt, Mozart(s) sollte(n) hier vertreten sein, und so erklang zu Beginn die „Sinfonia burlesca“ aus der Feder von Leopold. Ein knappes, ausgefallenes Stück, besetzt lediglich mit Violen, Celli, einem Bass und einem Fagott, ein Werklein, in dem sich Leopold einen musikalischen Spaß daraus machte, Figuren der Comedia dell’arte nachzuzeichnen. Natürlich tat er das nicht in derber, sondern rokokohaft sublimierter Weise. Trotzdem hätte Domonkos Héja die Augsburger Philharmoniker zu etwas zugespitzterem Spiel animieren können, dann wären Hanswurst, Pantalone und vor allem der finale, quirlige Arlequino in schärferem komödiantischen Profil aufgetreten.

Deutlich gehaltvoller und „con (più) spirito“ dann Adagio und Allegro vom Beginn der „Posthornserenade“ von Wolfgang Amadé, mit spannungsvollen Bläserakkorden und blitzenden Violineinwürfen geradezu sinfonisch-gewichtig dargeboten. Gerne hätte man auch noch den Rest der herrlichen Serenade gehabt, aber ach!, es mussten bei dieser Feierstunde ja auch Reden gehalten werden, drei an der Zahl, in schöner Äquivalenz zu den aufgebotenen Musikwerken.

Schmid verzichtete auf gängige Virtuosenrhetorik

Deren umfangreichstes war Beethovens Violinkonzert. Und so, wie Benjamin Schmid und Domonkos Héja es konzipierten, schien es der natürliche Nachfolger der Musik der beiden Mozarts zu sein. Denn schon in der lebendig durchmodellierten Orchestereinleitung hob Héja die apollinisch-lichten Züge dieses Stücks hervor, Verdunkelungen dabei keineswegs ausschließend. Schmid war der Bruder im Geiste mit einem Violinspiel, das auf alle gängige Virtuosenrhetorik verzichtet und sich umso mehr für Ausdruck und Gehalt interessiert. Ein silberner Ton, in den sich nach Bedarf noch wärmeres Metall beimischt, macht sein Spiel ungemein leichtflüssig und verleiht ihm – besonders eindrucksvoll im langsamen Mittelsatz – bezwingende Eleganz. Allerdings, an manchen, vorzugsweise raschen Stellen birgt dieses Spiel auch die Gefahr in sich, an Konturklarheit einzubüßen.

Schmid scheut übrigens keineswegs das Vorführen technischer Brillanz, wie die Wahl der anspruchsvollen Vieuxtemps-Kadenzen zeigte. Doch das wahrhaft Faszinierende dieses sympathisch uneitlen, im schlichten Oberhemd auftretenden Künstlers ist seine versunkene Zwiesprache mit musikalischen Tiefenschichten: Und die Bergung dessen – Festrednerin Carolina Trautner erinnerte an dieses Diktum von Victor Hugo –, was mit Worten nicht gesagt werden kann, worüber zu schweigen jedoch unmöglich ist und was eben nur die Musik auszudrücken vermag.

