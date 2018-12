vor 41 Min.

Die Fülle der Stimmen Feuilleton regional

„Zwei“ vom Popchor Greg is back

Ihr Sound ersetzt ein ganzes Orchester. Volltönend und flächig wie Instrumente, präzise in der Stimmführung und mitreißend rhythmisch – so klingt das Vokalensemble Greg is back auf seiner neuen Scheibe, die einfach nur „Zwei“ heißt. Streng genommen ist es die dritte CD seit dem Debüt 2013. Viel ist seither geschehen. Zweimal hat Greg is back beim Deutschen Chorwettbewerb als bester bayerischer Chor um den Titel gekämpft und jeweils den 2. Preis errungen.

Wer in die Aufnahme hineinhört, staunt über die musikalisch-stilistische Vielfalt. Vom schwungvollen Feelgood-Schlager („Ich wär so gern wie Du“) bis zum aufrüttelnden ökologischen Weckruf („Der blaue Planet“). Oder die hintersinnig-kabarettistische Nummer („Weil das ja klar ist“) über den Traum vom Transrapid zum Münchner Flughafen. Greg is back ist kein gewöhnlicher Popchor. Er ist die Fülle selbst. Die Arrangements von Chorleiter Martin Seiler zeichnen sich durch harmonische Raffinesse und dynamische Differenzierung aus. HHHHI Alois Knoller

Themen Folgen