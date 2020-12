28.12.2020

Die Met streamt Silvestergala aus dem Augsburger Parktheater

Von New York nach Augsburg: An Silvester singen Stars der Metropolitan Opera live im Parktheater. Wie es dazu kommt.

Von Gerlinde Knoller

An Silvester werden live aus dem Parktheater im Kurhaus Göggingen Stars der Metropolitan Opera auftreten und per Stream ein weltweites Publikum haben. Im Rahmen der Konzertreihe „Met Stars Live in Concert“ singen um 22 Uhr – ohne Publikum vor Ort – die Sopranistinnen Angel Blue und Pretty Yende und die Tenöre Javier Camarena und Matthew Polenzani Arien, Duette und Ensembles aus Opern von Donizetti bis zu Puccini und Bearbeitungen von Operetten.

Herr Weippert, wie kam es dazu, dass Stars der Metropolitan Opera im Parktheater auftreten?

Stefan Weippert: Es erreichte das Parktheater eine Anfrage der Filmproduktionsgesellschaft für die Reihe „Met Stars in Concert“. Für diese Livestream-Konzerte werden seit Sommer 2020 außergewöhnliche Orte in Europa und den USA gesucht. Das Parktheater, eines der schönsten Theater Deutschlands, ist so ein außergewöhnlicher Ort.

Stefan Weippert, Geschäftsführer des Parktheaters im Kurhaus Göggingen. Bild: Wolfgang Diekamp

Die Künstler werden dort auch live auf der Bühne stehen?

Weippert: Ja, das ist kein Fake. Die Künstler sind auch schon seit einigen Tagen in Augsburg zum Proben da – samt dem Team aus Kameraleuten und der Lichttechnik. Ob Probe oder Aufführung, hier wird nach einem strengen Corona-Konzept gearbeitet – mit Schnelltest jeden Tag und Abstandsregeln.

Und wie kommt das Publikum in den Genuss der Darbietung?

Weippert: Man wählt sich auf die Website der Metropolitan Oper ein , dort findet sich schon an zweiter Stelle die Silvestergala. Für 17 Euro kann man Karten kaufen. Die Gala ist danach noch weitere 14 Tage abrufbar.

Ist es das erste Mal, dass das Parktheater für so einen Live-Stream ausgewählt wurde?

Weippert: In dieser Form, ja. Im Theater wurde jedoch schon mehrmals für Filmproduktionen gedreht, ich denke etwa an die "Buddenbrooks"-Verfilmung. Im Februar wird hier eine Szene für den Film „Der Passfälscher“ gedreht werden. Nicht nur für das Parktheater, auch für Augsburg ist dies eine Chance, seine schönen Seiten zu zeigen.

