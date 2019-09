vor 27 Min.

Die Signale der Liebsten lesen lernen

Carsten Höfer macht sich in der Kresslesmühle einen Namen als Frauenversteher. Man(n) kann dabei ja so viel falsch machen

Von Gerlinde Knoller

Wer ein gebrauchtes Auto kauft, muss es nicht erst auf den ersten hundert Kilometern schonend einfahren. So verhält es sich auch mit einem gebrauchten Mann, meinte Kabarettist Carsten Höfer. Der „Gebrauchte“ wisse schon, wie’s in der Partnerschaft läuft. Oder auch nicht. „SecondhandMANN“ hieß Carsten Höfers Programm, das er in die ausverkaufte Kresslesmühle mitgebracht hatte. Als die höchste Stufe, die ein Mann erreichen könne, bezeichnete der Münsteraner Höfer den „staatlich geprüften“ Secondhand-Mann – den mit der amtlichen „Scheidungsurkunde für herausragende Leistungen“.

Sollte der eigene Gefährte dieses Siegel noch nicht haben, auch dann bestehe, so Höfer, kein Grund zur Sorge: Die Damen könnten sich so einen qualifizierten Mann „durch ständige Wiederholung und mit viel Geduld“ heranziehen.

Wie das geht? Dafür bot Carsten Höfer seinem Publikum – die meisten dürften als Paare da gewesen sein – „pärchentechnische Lösungsstrategien“. Nicht in den großen Dingen sah der Experte die Fallstricke einer Beziehung, sondern im Alltäglichen. Mit seinen Musterbeispielen, herrlich überzogen und dabei haarscharf an der Wirklichkeit, erklärte Höfer dem Mann das Wesen und Denken einer Frau.

„Stimmt genau!“, mochten sich dabei die Frauen gedacht haben. Etwa wenn es darum geht, einander zum Geburtstag zu beschenken: Dem Mann genüge eine klare Ansage an seine Frau im Elektromarkt – wo er sich sowieso am wohlsten fühlt. Mit „allem, was einen Stecker hat“, könne die Frau ihn erfreuen, ohne ein Geheimnis darum zu machen. Sie hingegen, so Höfer, liebt die Überraschung. Sympathisch zeigte der Kabarettist auf, wie Er das ganze Jahr über die mehr oder weniger klaren Signale seiner Liebsten lesen lernt. Etwa wenn sie beim Blick auf eine Halskette im Schaufenster in Entzücken ausbricht, aber meint, selbige sei ja viel zu teuer. „Bing!“, da müsste Ihm schon ein Lämpchen aufgehen.

In welche Fettnäpfchen kann Er überall hinein tapsen! Als Paradebeispiel schilderte Höfer das Paar beim Essengehen. Während der Mann sich „auf ständiger Suche nach Nahrung“ umgehend für ein sättigendes Fleischgericht entschieden habe, frage sich seine Partnerin angesichts der Tagliatelle mit Tomaten- und Zucchinisoße auf der Speisekarte: „Die machen doch dick – oder?“ Nach Kommunikationsregeln aus dem Lehrbuch entfaltete der Kabarettist, warum eine falsche Bemerkung („dann nimmst du halt Salat“) jetzt den seidenen Faden der Beziehung zum Zerreißen spannt.

Carsten Höfer beherrschte an diesem Abend die Kunst, ein Thema länger zu entfalten und dabei die Spannung zu halten. Als „Gentleman-Kabarettist“ – so versteht der Westfale sich selbst – überschreitet er niemals Grenzen, sein Witz ist klug und treffend. „Ich finde, Humor sollte eine der Säulen sein, auf der eine Beziehung gelassen ruhen kann“, gibt Höfer am Ende seinem Publikum mit. Es nimmt diesen Rat mit herzlichem Applaus entgegen.

