00:30 Uhr

Die Zeit verwandelt

25 Jahre Tanzwerkstatt von Ursula A. Neuner

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Wer Ursula Anna Neuner als Tanzpädagogin, Expressive Arts-Coach oder Buchautorin kennt, weiß, dass sie ihre vielen Facetten und Interessensgebiete mit Leidenschaft, Kompetenz und Authentizität zum Schwingen und Klingen bringt. Vor 25 Jahren gründete Neuner ihre „tanzwerkstatt“ in Augsburg.

Sie sieht sich als ein Mensch, der es immer schon genau wissen wollte und neugierig ist. Am liebsten und am besten arbeitet sie interdisziplinär und vernetzt mit Gleichgesinnten zusammen. Enge Mitarbeiter waren und sind u.a. der Maler Siegfried Stiller (gest. 2017), die Fotografin Frauke Wichmann, die Malerin Florina Coulin und auch Schauspielerin Karla Andrä, Musiker wie Joseph Stanaway, Cynthia Byrne und Elisabeth Römer.

Kontinuierlich widmete sie sich seit dem Jahr 2002 Kunstprojekten, deren Übertitel wie „Die vier Elemente“, „Flügel wachsen leise“ oder die „Nelkenlinie“, die auch die große Pina Bausch würdigte, die von ihr favorisierte Sujets und Themen integrieren.

Das aktuelle Performance-Projekt im Jubiläumsjahr nennt sie „ZEITverwandelt“. Das 25-jährige Bestehen feiert sie mit allen Freundinnen und Freunden der tanzwerkstatt mit einer soeben eröffneten Ausstellung im Abraxas mit Fotografien von Siegfried Stiller und Frauke Wichmann sowie Zeichnungen von Edeltraud Schuster. Ein Workshop am Montag, 23. September, um 19 Uhr widmet sich dem Thema „Zeit erleben und gestalten“. Am 16. November folgt dann im Abraxas die Tanzperformance „ZEITverwandelt“.

Viele Jahre hatte die tanzwerkstatt eigene Räume im Thelottviertel, heute findet der Unterricht in unterschiedlichen Räumen statt, die für jede Anforderung das stimmige Ambiente bieten. Bei all den Entwicklungen und Veränderungen, die Neuner in dem Vierteljahrhundert meisterte, half der Tanzpädagogin, dass sie „keine Angst vor Chaos“ hat. Sie kennt das Auf und Ab in Schaffensprozessen, weiß, dass die besten Lösungen sich oft dann auftun, wenn man schon aufgeben will, und meint, es geht nicht mehr weiter.

und Anmeldung über www.tanzwerkstatt-augsburg.de

Themen folgen