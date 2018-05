Die Zuhörer können sich wieder etwas wünschen

vor 58 Min.

Nächste Spielzeit gibt es wieder ein breit gefächertes Konzertprogramm – mit viel Romantischem, einem Startrompeter und Neuerungen.

Von Richard Mayr

Es wird wieder ein Wunschkonzert der Augsburger Philharmoniker geben, außerdem wird ein komplettes Sinfoniekonzert von einer Konzertmeisterin geleitet – die Augsburger Philharmoniker legen für die kommende Spielzeit wieder ein abwechslungsreiches Programm vor, haben vor allem romantische Werke im Fokus: Bruckner, Mahler, Schumann, aber auch Berlioz, Rimski-Korsakow, um ein paar zu nennen.

Das Wunschkonzert richten Domonkos Héja und die Augsburger Philharmoniker nun nach einigen Jahren Pause nicht mehr an Silvester und Neujahr aus, sondern als 2. Sinfoniekonzert am 17. und 18. Dezember. Zur Auswahl stehen jeweils vier Ouvertüren, Instrumentalkonzerte und Sinfonien. Als Solistin ist die Spitzenpianistin Janina Fialkowska zu erleben.

Eine lange gehegter Wunsch

Am 6. und 7. Mai 2019 geht mit dem 6. Sinfoniekonzert unter dem Titel „Barock“ ein lange gehegter Wunsch von Augsburgs Generalmusikdirektor Domonkos Héja in Erfüllung. Ein Konzert, das von einer Konzertmeisterin geleitet wird, dann „müssen die Musiker wahnsinnig gut zusammenspielen und ihre Ohren in alle Richtungen viel weiter öffnen als normalerweise“, sagt Héja. Das gebe dem Orchester einen zusätzlichen Schub. Konzertmeisterin wird die aus Augsburg stammende Violinistin Sarah Christian, die bereits in dem diesjährigen Mozartfest mit den Philharmonikern zusammen aufgetreten ist.

Der Augsburger Generalmusikdirektor wird auch seinen Bartók-Zyklus weiterführen mit dessen „Der holzgeschnitzte Prinz“. Es sei von den drei Bühnenwerken des ungarischen Komponisten derzeit sein Lieblingsstück – ein Märchen mit Bildern, die man in der Musik förmlich sehen könne.

Als Artist in Residence haben die Philharmoniker in der nächsten Spielzeit den Trompeter Matthias Höfs gewonnen, der nicht nur als Solo-Trompeter des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg früh auf sich aufmerksam gemacht hat, sondern auch mit seinem Ensemble „German Brass“, das Höfs 1985 gegründet hat. In Augsburg wird er in vier Konzerten zu hören sein, unter anderem im 6. Sinfoniekonzert mit Sarah Christian.

