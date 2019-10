vor 31 Min.

Die blauen Sessel im Abraxas haben ausgedient

Das Theater des Kulturhauses wurde in der Sommerpause renoviert. Dass die Stadt vor 25 Jahren die Bühne von den Amerikanern übernehmen konnte, war ein „Riesen-Coup“.

Nun also klassisches Rot. Die neue Bestuhlung im Theater des Kulturhauses Abraxas ist allerdings mehr als der Farbwechsel von Blau zu Rot oder Ergebnis der dringend notwendigen Renovierung, sondern auch das Ende eines Kapitels Augsburger Nachkriegsgeschichte.

Für Konzerte wurden Stars aus Amerika eingeflogen

Die amerikanische Armee hatte nach dem Krieg das ehemalige Offizierskasino der Wehrmacht zu einem „Family Recreation Center“ umgebaut, einem Freizeitcenter für die Soldaten und ihre Familien mit Möglichkeiten zu Spiel, Sport und Kultur. Soldaten und Zivilisten erlebten hier Jazz- sowie Pop- und Rockkonzerte, für die auch Stars aus Amerika eingeflogen wurden. Legendär waren die Aufführungen des American Comunity Theaters (ABT), die die Armeeangehörigen selbst einstudierten und die durch ihr hohes Niveau auffielen.

Alles war auf Professionalität und Langfristigkeit ausgerichtet, schließlich rechnete keiner damit, dass die Zeit der Amerikaner in Deutschland so schnell vorbei sein würde. Deshalb wurde Mitte der 80er Jahre noch der ehemalige Tanzsaal zum professionellen Theater umgebaut. Kristalllüster wurden abmontiert, die Fenster zugemauert, auf dem Parkettboden eine Tribüne mit Theatersesseln errichtet und die Wände des Saals in tiefem Schwarz gestrichen. Vom Feinsten war die Ausstattung des neuen Theatersaals, mit perfekter Technikeinrichtung und mit blau bezogenen Theatersesseln, die in einer Möbelfabrik in Texas gefertigt wurden.

Auf höchster Ebene wurde über das Theater verhandelt

Aber dann ging es Knall auf Fall: Mauerfall, deutsche Einheit, Abzug der Amerikaner – die Kasernen in Augsburg standen leer. Damals geschah das, was Ute Legner einen „Riesen-Coup“ nennt. Die heutige Leiterin des Projektes Mehr Musik war Ende 1993 ganz kurz erst Mitarbeiterin im Kulturamt, als der damalige Chef des ABT, James Bentham, sie ansprach, ob die Stadt nicht das Theater im Recreation Center übernehmen wolle. Eine schwierige Rechtslage, denn nach Abzug der Soldaten waren die Kasernen zunächst Eigentum des Bundes. „Die Amerikaner hinterließen die Kasernen aber damals besenrein, das heißt, dass dieses perfekt eingerichtete Theater demontiert werden würde, wenn wir nicht schnell handelten“, schildert Legner die Lage.

Der Stadt war daran gelegen, den Theatersaal zu erhalten, denn unter dem damaligen Kulturreferenten Ludwig Kotter gab es bereits den Plan, die ehemalige Kaserne in Kriegshaber in ein Kulturhaus für die Freie Szene umzufunktionieren. Ateliers und Probenräume sollten entstehen, und ein Ort, an dem die zahlreichen Kinder- und Jugendtheater der Stadt eine Heimat finden sollten. „Auf höchster Ebene“ sei damals verhandelt und dann auch entschieden worden, dass die Stadt das fertig eingerichtete Theater kauft, obwohl sie noch nicht im Besitz des Gebäudes war. „Es war eine einmalige Gelegenheit, denn ohne Theater wäre das Haus als Kulturstätte uninteressant gewesen“, urteilt Legner. Für den Umbau des ehemaligen Offizierskasinos standen damals 400000 Mark zur Verfügung – ein Betrag, der für Technik und Bestuhlung zu gering gewesen wäre.

So aber konnte das neue Kulturhaus Abraxas Ende 1995 im damals noch sehr unerschlossenen „Wilden Westen“ der Stadt eröffnen. Künstler und die Musikwerkstatt zogen ein, Kindertheater wie das Junge Theater, das Fakstheater oder das Moussongtheater gaben ihre Vorstellungen, der Entertainer Chris Kolonko startete hier seine Karriere, die freie Tanzszene etablierte sich im Abraxas.

Nach über 30 Jahren allerdings war das Theater in die Zeit gekommen, stellt der heutige Leiter des Kulturhauses Abraxas, Gerald Fiebig, dar. Vor allem der Parkettboden, der für die Theaternutzung alle fünf Jahre abgeschliffen werden musste, war nun zu dünn für eine erneute Restauration. Nachdem für einen neuen Boden die Tribünen mit den Sesseln abgebaut werden mussten, entschloss man sich, auch die ganze Konstruktion zu erneuern. „Das alte Gerüst bestand ganz aus Holz, das verstieß gegen den Brandschutz“, stellt Fiebig dar. Und weil man schon dabei war, wurden auch die Beleuchtungsbrücken erneuert, um die Arbeitsbedingungen für die Lichttechniker sicherer zu machen.

Nach einer verlängerten Sommerpause geht es nun wieder los im Abraxastheater. Auf roten Sesseln, die leicht zu reinigen sind – bestens geeignet für ein Kindertheater-Zentrum.

